MSA Safety weiht erweiterte und modernisierte Produktionsstätte in Bristol ein

Investition erweitert Produktions- und Servicekapazitäten im Bereich Brandschutzbekleidung

BRISTOL, England, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated ( NYSE: MSA), ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsausrüstung und -technologie für Feuerwehren, eröffnete heute in Yate bei Bristol (Großbritannien) ein neues, erweitertes und hochmodernes Werk zur Herstellung von Schutzkleidung für Feuerwehren. Die modernisierte Anlage bietet neue und verbesserte Arbeitsbereiche für MSA-Mitarbeiter sowie den dringend benötigten Platz für zukünftiges Wachstum und internationale Expansion. Das Gebäude, das heute Morgen mit einer feierlichen Banddurchtrennung eingeweiht wurde, macht den MSA Bristol-Campus in Yate zu einem weltweiten Kompetenzzentrum für Design, Produktion und Service von Brandschutzkleidung.

„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung dieser erweiterten und verbesserten Anlage in Bristol", erklärte Jason Traynor, General Manager von MSAs Global Fire Service Products. „Es handelt sich um eine bedeutende Investition in das Unternehmen, die unsere Wachstumsziele und unseren Wunsch unterstützt, das Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und Besucher zu verbessern."

Der neue Campus von MSA Bristol in Yate vereint die zentralen Büros, Cutting Unit, Western Service Centre und das internationale Vertriebszentrum. Der moderne Campus bietet den 153 hochqualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens ein verbessertes Arbeitsumfeld und eine hervorragende Verkehrsanbindung und wird als Drehscheibe für alle Aktivitäten von MSA Bristol dienen.

MSA Safety übernahm Bristol Uniforms im Januar 2021. Das Unternehmen hat ehrgeizige Wachstumspläne und tätigt erhebliche Investitionen in das Geschäft, um seine Einrichtungen und sein Portfolio an Feuerwehrbekleidung zu verbessern.

„Die zentralen Büros von MSA Bristol und das Western Service Centre waren bisher in unseren Räumlichkeiten in Staple Hill, Bristol, untergebracht. Aus diesem Standort sind wir jedoch herausgewachsen und brauchen Platz, um zu expandieren", so Herr Traynor. „Der Campus in Yate verfügt über verbesserte Büro- und Besprechungsräume, moderne und komfortablere Pausenbereiche und erweiterte Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Außerdem werden hier die neuesten Produkte von MSA für alle Besucher der Einrichtung präsentiert. Die PSA von MSA Bristol ist weltweit bekannt, und wir investieren in die Zukunft."

An der offiziellen Eröffnung nahm heute auch Bob Leenen, Präsident des internationalen Geschäftssegments von MSA, teil. Herr Leenen kommentierte: „Die Eröffnung dieser erweiterten Anlage stellt ein neues Kapitel für MSA Bristol dar und unterstreicht unser Engagement für die Marke Bristol, unsere Mitarbeiter und die Region. Die neue Anlage bildet zusammen mit unseren drei regionalen Servicezentren in ganz Großbritannien eine Plattform für das Gesamtwachstum der Feuerwehr, sowohl in Großbritannien als auch in anderen Teilen der Welt."

Simon Shilton, Chief Fire Officer von Avon Fire and Rescue, hatte die Ehre, an der Eröffnungsfeier teilzunehmen und sich bei einem Rundgang über das Gelände von den verbesserten und erweiterten Einrichtungen zu überzeugen. Er erklärte: „Ich freue mich sehr über die Einladung, an der großen Eröffnung der neuen MSA Bristol-Anlage in Yate teilzunehmen. MSA Bristol, ehemals Bristol Uniforms, wie wir sie im Laufe der Jahre kannten, war und ist ein wichtiger lokaler Arbeitgeber, der uns mit Uniformen und anderer Sicherheits- und Schutzkleidung versorgt. Als Organisation sind wir bestrebt, lokale Unternehmen und damit die lokale Wirtschaft zu unterstützen. MSA Bristol spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherheit unserer Mitarbeiter. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstützt unsere Ziele, unseren Dienst zu stärken und unsere Gemeinden sicherer zu machen."

Weitere Informationen über MSA Bristol finden Sie unter: https://gb.msasafety.com/MSA-Bristol .

Informationen zu MSA Safety

MSA Safety Incorporated wurde 1914 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Sicherheitsprodukten zum Schutz von Menschen und Anlageninfrastrukturen. Viele MSA-Produkte enthalten eine Kombination aus Elektronik, mechanischen Systemen und fortschrittlichen Materialien, um den Benutzer vor gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen zu schützen. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens wird von Arbeitern auf der ganzen Welt in einem breiten Spektrum von Märkten eingesetzt, darunter die Öl-, Gas- und petrochemische Industrie, die Feuerwehr, die Bauindustrie, der Bergbau und das Militär. Zu den wichtigsten Produkten von MSA gehören umluftunabhängige Atemschutzgeräte, ortsfeste Gas- und Flammendetektionssysteme, tragbare Gasdetektionsgeräte, industrielle Kopfschutzprodukte, Feuerwehrhelme und Schutzkleidung sowie Absturzsicherungsgeräte. Mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2021 beschäftigt MSA weltweit etwa 4.800 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz nördlich von Pittsburgh in Cranberry Township, Pa. und verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Lateinamerika. Mit mehr als 40 internationalen Standorten erwirtschaftet MSA etwa die Hälfte seines Umsatzes außerhalb Nordamerikas. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MSA unter www.MSAsafety.com .

