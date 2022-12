MSC Group conclui aquisição da Bolloré Africa Logistics

DECLARAÇÃO DA MSC

GENEBRA, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MSC Group tem o prazer de confirmar que sua subsidiária integral SAS Shipping Agencies Services concluiu a aquisição da Bolloré Africa Logistics. A transação foi aprovada por todas as autoridades regulatórias pertinentes.

A aquisição da Bolloré Africa Logistics SAS e suas afiliadas ("Bolloré Africa Logistics Group") pela MSC destaca o compromisso de longo prazo da MSC em investir em cadeias de suprimentos e infraestrutura africanas, atendendo às necessidades dos clientes de ambas as empresas.

A MSC reitera que vai operar a Bolloré Africa Logistics Group como entidade autônoma com seu portfólio de parceiros diversificados, sob uma nova marca a ser divulgada em 2023. Philippe Labonne vai continuar seu cargo de longa data à frente da empresa como presidente da Bolloré Africa Logistics.

A MSC pretende continuar com o aprimoramento da conexão do continente com o resto do mundo e deseja permitir o comércio dentro da África em meio à implementação do livre comércio continental (AfCFTA). Apoiada na solidez financeira e experiência operacional da MSC Group, a Bolloré Africa Logistics vai poder cumprir todos os seus compromissos com os governos, particularmente em relação às concessões portuárias.

O presidente da MSC Group, Diego Aponte, disse:

"Temos o prazer de receber mais de 21.000 novos colegas na família MSC por meio da aquisição da Bolloré Africa Logistics. Quero agradecer à família Bolloré e, especialmente, a Cyrille, por terem conduzido a transação de forma tranquila e eficiente e parabenizar ambas por terem criado um negócio tão bem estabelecido.

"O acordo vai fortalecer os laços de longa data da MSC com a África e reforçar nosso compromisso com o crescimento econômico do continente, incluindo investimentos em navios, estaleiros, terminais de contêineres, soluções logísticas, instalações de armazenamento, redes rodoviárias e ferroviárias, que vão apoiar e aumentar o comércio em todo o continente africano e com o resto do mundo. Nossa estratégia permanece enraizada em nossos valores e em nossa visão de longo prazo que protege mais de 150.000 funcionários em 155 países em todo o mundo."

Sobre a MSC

A MSC Mediterranean Shipping Company, com sede em Genebra, Suíça, é líder global em transporte e logística, de propriedade privada e foi fundada em 1970 por Gianluigi Aponte. Como uma das principais linhas de transporte de contêineres do mundo, a MSC possui 675 escritórios em 155 países em todo o mundo, com mais de 150.000 funcionários. Com acesso a uma rede integrada de recursos de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo que se estende por todo o mundo, a empresa se orgulha de oferecer serviços globais com conhecimento local. A linha de transporte da MSC navega em mais de 260 rotas comerciais, fazendo escala em mais de 520 portos.

Para mais informações, acesse www.msc.com.

