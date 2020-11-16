MSCI ESG повысило рейтинг Shanghai Electric до BB после успехов компании в сфере ESG

ШАНХАЙ, 16 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Рейтинговое агентство MSCI ESG повысило до ВВ рейтинг компании SHANGHAI Electric (далее — «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727), ведущего международного производителя и поставщика энергогенерирующего и промышленного оборудования и интеграционных услуг, отметив достижения Компании в области энергетики и управления трудовыми ресурсами.

Компания Shanghai Electric ведет разработку собственной стратегии в области ESG (экологические, социальные и корпоративные факторы управления при оценке устойчивости компании и ее общественного влияния на инвестиции). В прошлом году Компания учредила комитет по управлению ESG, присвоив мерам в области ESG приоритетный статус в рамках своей общей стратегии и включив их в структуру корпоративного управления.

Повышение рейтинга компании Shanghai Electric до BB — результат ее долгосрочной деятельности по защите окружающей среды и вовлеченности в сферу возобновляемых экологически чистых технологий, например в разработку возобновляемых источников энергии, а также систем накопления энергии и энергосетей. Компания «готова извлечь выгоду из решений китайских властей о переходе к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике, ограничив выбросы углекислого газа к 2030 году», говорится в рейтинговом отчете MSCI ESG.

Промежуточные результаты Shanghai Electric демонстрируют достижения Компании в разработке ESG-решений. В первом полугодии объем новых заказов на поставку энергогенерирующего оборудования, интеграционных услуг и промышленного оборудования в совокупности вырос на 40,75% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. При этом заказы на поставки оборудования для ветрогенерации возросли на 505,9% в год.

MSCI ESG положительно оценила усилия компании Shanghai Electric в области экологически чистых технологий, отметив в своем отчете новые проекты Компании на данном рынке, главным образом ее участие в разработке передовых технологий в сфере ядерной энергетики, создании углесжигающих сверхкритических тепловых установок, электрогенераторов на основе газотурбинных двигателей, производстве ветровой и солнечной энергии, а также проектировке интеллектуальных электросетей и систем для очистки сточных вод.

Компания Shanghai Electric внедрила комплексную систему управления трудовыми ресурсами для обеспечения стабильного производства качественной продукции, а также поддержания физического и психического здоровья своих сотрудников. Созданы безопасные условия для работы и проживания иностранных сотрудников в условиях пандемии COVID-19.

Компания Shanghai Electric ценит безопасность своих сотрудников. С января этого года Компания тесно сотрудничает с местными партнерами, создав специализированную группу по профилактике и контролю вирусных заболеваний для защиты персонала, работающего на местах, например сотрудников из числа местных жителей на проектах в Дубае и Бангладеше. Целью создания такой группы является сбор фактов и выработка рекомендаций по вопросам безопасности на местах на английском и арабском языках.

MSCI ESG в своем отчете отметила «низкую вероятность возникновения перебоев в функционировании компании Shanghai Electric из-за негативного настроя или низкого уровня удовлетворенности работой среди персонала».

Одновременно Shanghai Electric проводит реформы в области цифровизации. «Мы активно проводим внутренние преобразования с целью внедрения цифровых и интеллектуальных технологий по мере того, как мы стремимся соответствовать стандартам, установленным нашими международными коллегами», — заявил исполнительный и генеральный директор компании Shanghai Electric digital Technology Co., Ltd Чэн Янь (Cheng Yan).

Среди недавних достижений Компании в области цифровизации — усовершенствованная платформа SEunicloud, получившая первую в мире премию за промышленный интеллект на World Artificial Intelligence Conference Summit ранее в этом году. Эта универсальная платформа с ее смарт-цепями поставок предназначена для стандартизации производственных процессов на заводе-изготовителе согласно требованиям к электростанциям. Она создана для обеспечения эффективного использования ветровой энергии, дистанционного использования тепловой энергии, технического обслуживания станков, накопления и распределения энергии.

Опираясь на результаты своих инициатив в области устойчивого развития, в ближайшие годы компания Shanghai Electric продолжит интеграцию ESG-решений для всестороннего совершенствования своей природоохранной, социальной и управленческой деятельности.

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