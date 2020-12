MSP Sports Capital investit dans McLaren Racing

MSP Sports Capital fournit des capitaux stratégiques face au succès continu de McLaren Racing et de l'annonce d'un calendrier complet de courses pour 2021.

NEW YORK, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- McLaren Racing a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de MSP Sports Capital (« MSP »), une société privée de conseil en investissements basée à New York. MSP Sports Capital et ses commanditaires ont été rejoints par The Najafi Companies et UBS O'Connor, qui ont fourni un co-investissement.

La transaction valorise McLaren Racing à 560 millions de livres sterling et renforce le plan de croissance et de réussite à long terme de l'équipe.

Les récents investissements de MSP comprennent des participations dans Agrupación Deportiva Alcorcon S.A.D., Waasland-Beveren, qui participe au Championnat de Belgique de football, une équipe de football espagnole basée à Madrid, et Estoril Praia Futebol SAD, un club sportif portugais basé à Lisbonne qui occupe actuellement la première place du LigaPro. L'investissement de McLaren Racing de MSP s'appuie sur un portefeuille de propriétés sportives à hautes performances.

Steven Wasserman, directeur chez MSP, a commenté : « Nous sommes ravis d'investir dans McLaren Racing et nous sommes enthousiastes des perspectives de cette entreprise. C'est un honneur que de faire partie de cette franchise passionnée. Nous décelons un potentiel de croissance significatif dans tous nos investissements et sommes convaincus que l'historique, la gestion et les capacités technologiques de pointe de McLaren font de cette société un partenaire idéal pour notre entreprise. » Cet investissement poursuit et renforce notre mission consistant à trouver et développer des opportunités convaincantes pour le compte de nos investisseurs de fonds.

« Cet investissement représente un moment clé dans l'évolution de McLaren Racing. MSP est avant tout un investisseur sportif », a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing. « Ils connaissent le marché et leur équipe possède une expérience considérable et une réussite éprouvée dans les établissements sportifs mondiaux. Ils sont autant un partenaire qu'un actionnaire, avec la capacité de tirer parti de leur réseau et de leurs connaissances pour le bénéfice à long terme de McLaren Racing. »

« Nous sommes ravis de cette opportunité permettant de soutenir Zak Brown et son équipe de direction et d'aider à développer la marque McLaren Racing », a déclaré Jeff Moorad, directeur chez MSP. « Nous nous engageons à aider l'équipe à atteindre son objectif qui est de reprendre la première place de la grille. »

Jahm Najafi, directeur de MSP, a déclaré : « En tant que directeur de MSP, je suis ravi que nous ayons été en mesure d'exécuter une transaction aussi passionnante et nous nous sentons privilégiés d'aider à diriger et soutenir une entreprise aussi durable et admirée. Nous sommes fortement convaincus à la fois de la qualité des actifs et de nos capacités d'exécution, de sorte que mon groupe, The Najafi Companies, a décidé de participer en tant que co-investisseur. »

À propos de MSP Sports Capital

MSP Sports Capital est un gestionnaire d'investissements privés axé sur l'exploitation ciblant les investissements tactiques dans le sport et l'écosystème sportif associé. MSP recherche des opportunités dans des secteurs sportifs dynamiques où ses partenaires d'investissement peuvent soutenir la création de valeur et l'efficacité des entreprises. Les dirigeants de MSP sont des personnalités expérimentées et connues dans le secteur du sport, en tant que propriétaires, investisseurs et opérateurs de la National Football League (NFL), de la Major League Baseball (MLB), de la National Basketball Association (NBA), d'ESPN et de sports management. MSP est basée à New York. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://mspsportscapital.com/

À propos d'UBS O'Connor

UBS Asset Management est un gestionnaire d'actifs à grande échelle présent sur 23 marchés. Elle offre des capacités et des styles d'investissement sur l'ensemble de toutes les principales classes d'actifs traditionnels et alternatifs aux institutions, intermédiaires de gros et clients de gestion de patrimoine du monde entier.

UBS O'Connor est la plateforme mondiale de gestion d'actifs par gestionnaire unique de fonds spéculatifs d'UBS, offrant à la fois des capacités autonomes et multi-stratégies, avec 7,1 milliards USD d'actifs sous gestion au 1er novembre 2020.

À propos de The Najafi Companies

The Najafi Companies est une société d'investissement privée axée sur l'entrepreneuriat qui effectue des investissements hautement sélectifs dans l'ensemble des secteurs avec des titres importants dans les secteurs de la consommation, des sports, des médias, du commerce électronique, de la vente au détail et de la technologie. En finançant ses investissements avec des capitaux générés en interne et en utilisant une stratégie de concentration, et non de diversification, Najafi est habilitée à penser à long terme, à rester très flexible et à opérer en accord réel avec la direction. L'équipe se passionne pour la création de valeur dans des domaines qui sont mal desservis ou qui subissent une transformation rapide, et en ces temps incertains, The Najafi Companies poursuivent leur mission consistant à « bien faire et faire du bien » et à collaborer avec des équipes entrepreneuriales de classe mondiale. Basée à Phoenix, la société possède des bureaux à Los Angeles et New York.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote de course néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 24 heures du Mans après sa première tentative et les 500 miles d'Indianapolis trois fois.

McLaren Racing participe actuellement à la Formule 1 dans le monde entier et à l'INDYCAR aux États-Unis. L'équipe participera au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2021 avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, ainsi qu'à la INDYCAR Series avec les pilotes Pato O'Ward et Felix Rosenqvist, qui seront tous deux rejoints par Juan Pablo Montoya pour les 500 miles d'Indianapolis de 2021.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951094/MSP_Sports_Capital_Logo.jpg

Related Links

http://mspsportscapital.com



SOURCE MSP Sports Capital