MSP Sports Capital invierte en McLaren Racing

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, McLaren Racing anunció que recibió una inversión de MSP Sports Capital ("MSP"), una empresa privada de asesoramiento de inversión ubicada en Nueva York. The Najafi Companies y UBS O'Connor se unieron a MSP Sports Capital y sus socios comanditarios como coinversores.

La transacción tasa a McLaren Racing en £560 millones y fortalece el plan de crecimiento y éxito continuo a largo plazo del equipo.

Recientemente, MSP invirtió en Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D., Waasland Beveren, que juega en la Primera División de Bélgica, un equipo de fútbol español ubicado en Madrid y Estoril Praia Futebol SAD, un club deportivo portugués ubicado en Lisboa que actualmente es puntero de la LigaPro. La inversión de McLaren Racing en MSP pasa a formar parte de una cartera de establecimientos deportivos de alto rendimiento.

Steven Wasserman, director de MSP, comentó: "Nos complace invertir en McLaren Racing y estamos entusiasmados con las posibilidades que brinda el negocio. Es un honor ser parte de esta franquicia con historia. Vemos una gran posibilidad de crecimiento en todas nuestras inversiones y creemos que la historia, la administración y la capacidad tecnológica de vanguardia de McLaren hacen que esta sea una asociación ideal para nuestra organización". Esta inversión continúa y amplía nuestra misión de crear y desarrollar oportunidades atractivas en nombre de nuestros inversores de fondos.

"Esta inversión representa un momento clave en el progreso de McLaren Racing. MSP es, antes que nada, un inversor deportivo", dijo Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. "Ellos conocen el mercado y su equipo tiene una gran experiencia y un éxito demostrado en establecimientos deportivos mundiales. No solo es socio, sino también accionista, pudiendo aprovechar su red y conocimientos para favorecer a McLaren Racing a largo plazo".

"Nos emociona la posibilidad de apoyar a Zak Brown y a su equipo administrativo en el crecimiento de la marca McLaren Racing", dijo Jeff Moorad, director de MSP. "Tenemos el compromiso de ayudar al equipo a lograr el objetivo de volver a primera plana".

Jahm Najafi, director de MSP, dijo: "Como director de MSP, tengo el agrado de poder llevar a cabo esta emocionante transacción y me siento privilegiado de poder ayudar a administrar y apoyar a una empresa tan perdurable y admirada. Creemos con firmeza tanto en la calidad del activo como en nuestras capacidades de ejecución, de tal forma que mi empresa, The Najafi Companies, ha decidido participar como coinversora".

Acerca de MSP Sports Capital

MSP Sports Capital es una empresa privada de administración de inversiones que apunta a las inversiones tácticas en los deportes y el ambiente deportivo. MSP busca oportunidades en sectores deportivos dinámicos donde sus socios de inversiones puedan apoyar la creación de valor y las eficiencias corporativas. Los directores de MSP son figuras experimentadas y reconocidas en la industria deportiva, como propietarios, inversores y operadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (National Football League, NFL), las Grandes Ligas de Béisbol (Major League Baseball, MLB), la Asociación Nacional de Baloncesto (National Basketball Association, NBA), ESPN y Sports Management. MSP tiene su sede en Nueva York. Para obtener más información, visite: http://mspsportscapital.com/

Acerca de UBS O'Connor

UBS Asset Management en una empresa de administración de activos a gran escala que tiene presencia en 23 mercados. Ofrece capacidades y estilos de inversión en todas las principales clases de activos tradicionales y alternativos a instituciones, intermediarios al por mayor y clientes de administración de la riqueza de todas partes del mundo.

UBS O'Connor es la plataforma mundial de fondos de cobertura de un solo administrador de UBS Asset Management, ofrece capacidades tanto multiestratégicas como independientes y, desde el 1 de noviembre de 2020, administra USD 7100 millones en activos.

Acerca de The Najafi Companies

The Najafi Companies es una empresa de inversión privada de espíritu empresarial que realiza inversiones altamente selectivas en industrias con participaciones importantes en el consumidor, deportes, medios de comunicación, comercio electrónico, comercio minorista y tecnología. Al financiar sus inversiones con capital interno y emplear una estrategia de concentración, en lugar de diversificación, Najafi puede pensar a largo plazo, mantener una gran flexibilidad y operar realmente alineada con la administración. La pasión de equipo es generar valor en áreas desatendidas o que atraviesan una rápida transformación y, en estos tiempos inciertos, The Najafi Companies continúa con su misión de "tener un buen desempeño y hacer bien las cosas" y de asociarse con equipos empresariales de clase mundial. Tiene su sede en Phoenix y oficinas en Los Ángeles y Nueva York.

Acerca de McLaren Racing

El automovilista neozelandés Bruce McLaren fundó McLaren Racing en 1963. La primera carrera del equipo en Fórmula 1 fue en 1966 y, desde entonces, McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en su primera participación y tres veces las 500 Millas de Indianápolis.

Actualmente, McLaren Racing compite en Fórmula 1 a nivel mundial y en INDYCAR en los EE. UU. El equipo participará en Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en INDYCAR Series con los automovilistas Pato O'Ward y Felix Rosenqvist, quienes contarán con la compañía de Juan Pablo Montoya para las 500 Millas de Indianápolis de 2021.

