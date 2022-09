MTN Group faz parceria com Dooka para revolucionar as compras corporativas na África

JOANESBURGO, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O MTN Group, a maior operadora de rede da África, assinou um acordo de parceria com a Dooka, um novo mercado Business-to-Business (B2B) na África.

Essa parceria representa uma mudança de paradigma nas compras corporativas ao levar a facilidade de compra do mercado consumidor às corporações em toda a África. Essa inovação levará a um acesso equitativo, transparência digital e mais eficiência para os fornecedores da MTN.

Dooka set to transform African procurements MTN_Group_Logo

"Nosso novo relacionamento com a Dooka é extremamente empolgante e proporciona eficiência em todos os níveis da cadeia de suprimentos. Trata-se de transformar a maneira como as empresas operam em toda a África. Estou extremamente orgulhoso que a MTN é a parceira principal com uma organização genuinamente africana e por ser uma solução criada especialmente para a África", disse Dirk Karl, diretor executivo e de compras do MTN Group.

O mercado B2B da Dooka abre um mundo de oportunidades para fornecedores locais, que antes estavam impedidos de atender empresas maiores devido aos desafios das conexões digitais e às altas barreiras à entrada. Esse mercado oferece a eles um acesso mais fácil para vender mais bens e serviços à MTN, bem como a outras multinacionais líderes na África

"Essa é uma chance de revolucionar a cadeia de suprimentos", disse Toby Sparrow, CEO da Dooka. "Em conjunto com a MTN, podemos demonstrar ao mundo que as ferramentas certas permitem às corporações criarem empregos, desenvolvimento e crescimento por meio de uma boa estratégia de aquisições. A Dooka representa uma nova maneira de conectar compradores e vendedores em todos os setores. Estamos nivelando o campo de atuação para que empresas de grande e pequeno porte em toda a África possam negociar tão facilmente como se estivessem fazendo compras em casa, utilizando as mais recentes tecnologias digitais."

Sobre o MTN Group

Lançado em 1994, o MTN Group é uma operadora líder em mercados emergentes com uma visão clara para liderar a entrega de um novo mundo digital arrojado a nossos clientes. Estamos inspirados por nossa convicção de que todos merecem os benefícios de uma vida moderna conectada. O MTN Group está listado na JSE Securities Exchange da África do Sul sob o código "MTN". Nossa estratégia é Ambição 2025: soluções digitais líderes para o progresso da África.

Siga-nos no:

www.twitter.com/MTNGroup

www.linkedin.com/company/mtn

Sobre a Dooka

Dooka é um negócio orgulhosamente africano criado e apoiado pela plataforma de negócios baseada em nuvem Tradeshift. Ela transforma a maneira como compradores e vendedores B2B se conectam e negociam por meio de uma rede única e aberta. As maiores organizações do mundo e seus fornecedores realizam negócios na Tradeshift, fazendo dela uma plataforma de escolha para compras digitais.

Com mais de 1,5 milhão de conexões de usuários à sua plataforma, e mais de US$ 1 trilhão em negociações B2B processadas desde seu lançamento, a Tradeshift é a rede de comércio mais dinâmica de sua categoria. A Dooka recebeu um financiamento de Nicky e Jonathan Oppenheimer e faz parte de seu compromisso de fazer uma contribuição real, duradoura e permanente para a África e além dela.

www.Dooka.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892462/Dooka.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1892461/Dooka_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1892463/MTN_Group_Logo.jpg

FONTE Dooka

SOURCE Dooka