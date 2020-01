Mudança de comando no BNP Paribas Brasil

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- BNP Paribas anuncia Ricardo Guimarães como presidente do Banco BNP Paribas Brasil e Country Head, efetivo em 1º de março, após devidas aprovações regulatórias. Ricardo trabalha há 18 anos no Banco BNP Paribas Brasil, já atuou em diferentes posições de liderança e, atualmente, é o Head de Global Markets para América Latina.

Sandrine Ferdane integrará o Comitê Executivo do CIB, banco de atacado do BNP Paribas, baseada em Paris. Ela será responsável pela área de clientes institucionais mundialmente. Sandrine é Presidente e Country Head do Banco BNP Paribas no Brasil desde 2014, e desempenhou um papel fundamental na transformação da plataforma brasileira do banco. Ela continuará como membro do Conselho Consultivo do BNP Paribas no país.

O Brasil é um mercado importante para o Grupo BNP Paribas, empregando 1600 funcionários em seis linhas de negócio: Corporate & Institutional Banking, Asset Management, Wealth Management, Cetelem, Cardif e Arval.

FONTE BNP Paribas

