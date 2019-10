Mude sua visão de mundo: evento marca contagem regressiva de um ano para Expo 2020 Dubai, que pretende que milhões de pessoas promovam mudanças em nível global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Expo 2020 Dubai anunciou uma colaboração com a Fundação Gapminder, sediada na Suécia, para transformar os visitantes da Expo 2020 em defensores globais da mudança. A notícia chega no momento em que a Expo 2020 marca a contagem regressiva de um ano para a maior exposição mundial do brilho e das realizações da humanidade.

Anna e Ola Rosling trabalharão com a Expo 2020 Dubai para criar uma série de perguntas que têm como objetivo desafiar a compreensão de mundo dos visitantes. A iniciativa acontece na sequência dos resultados da Pesquisa Global de Otimismo da Expo 2020, que destacou o desejo por maior comunicação, compartilhamento de conhecimentos e colaboração internacional.

"O mundo é muito mais otimista do que muitas vezes sentimos", disse Ola Rosling, presidente e cofundador da Fundação Gapminder. "A Fundação Gapminder nasceu a fim de permitir que as pessoas pudessem aprender mais sobre o mundo por si mesmas de forma clara e imparcial. Todos os dias vemos desafios no mundo, mas isso, por sua vez, cria oportunidades. A magia acontece quando o mundo se une para inspirar mudanças em uma escala global, e é exatamente essa a intenção da Expo 2020 Dubai. Portanto, estamos realmente entusiasmados por fazer parte deste projeto, para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes que levem a mudanças positivas para o futuro."

O projeto será desenvolvido a partir deste mês e até outubro de 2020, quando a Expo for inaugurada oficialmente, em colaboração com as nações participantes. Uma série de perguntas será então divulgada em todo o parque da Expo 2020. Os dados serão recolhidos e transformados em uma análise factual da compreensão e da percepção do mundo que nos rodeia.

"Estamos a apenas um ano da maior exposição mundial do brilho da humanidade", declarou Manal Al Bayat, diretora de engajamento comunitário da Expo 2020 Dubai. "Falta apenas um ano para reunirmos milhões de pessoas de 192 nações, no espírito do otimismo, a fim de entender o mundo ao nosso redor, além de criar e inspirar as pessoas a construírem um futuro melhor."

"A nossa colaboração faz parte do objetivo da Expo 2020 Dubai de promover mudanças positivas e duradouras nos lugares onde elas são mais necessárias. Essa transformação não pode começar sem que saibamos mais sobre o mundo ao nosso redor, juntamente com as pessoas com quem o compartilhamos. Estamos felizes por ter Anna e Ola Rosling conosco para um marco tão importante, e animados para desenvolver ainda mais o projeto antes da abertura oficial no próximo ano."

A Fundação Gapminder oferece material didático gratuito que permite o desenvolvimento de uma visão baseada em fatos sobre a sociedade global. O projeto visa a compreender o nosso conhecimento mútuo na atualidade. Ele reflete o objetivo otimista da Expo de conectar milhões de pessoas de todo o mundo para se inspirarem mutuamente na criação de um futuro melhor.

Trabalhando com a Novus e a IpsosMori, a Fundação entrevistou 20 mil pessoas em 31 países. Após a apresentação aos entrevistados de uma série de 18 perguntas envolvendo tendências globais como média de renda, população com mais de 65 anos ou distribuição populacional entre os continentes, a média de acertos foi de apenas 2,9 questões.

Vale lembrar que as questões de múltipla escolha continham apenas três opções. Estatisticamente falando, isso quer dizer que alguém respondendo de maneira aleatória acertaria uma média de seis perguntas do total de 18. Essa diferença demonstra até que ponto o conhecimento sobre o mundo exterior pode estar incorreto.

A Expo 2020 Dubai abre as portas ao público em 20 de outubro de 2020. Para obter mais informações, visite www.expo2020dubai.ae

