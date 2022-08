MultiBank Group anuncia números financeiros recordes de 2021

Com faturamento diário de mais de US$ 12,1 bilhões e receita anual de US$ 189 milhões

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O MultiBank Group, o maior e mais regulamentado corretor de derivativos financeiros do mundo, revela números financeiros recordes de 2021.

O premiado grupo de serviços financeiros anunciou um faturamento diário recorde de mais de US$ 12,1 bilhões, com uma receita anual recorde de aproximadamente US$ 189 milhões no ano fiscal de 2021. Isso foi um impressionante aumento de 35,4% nos resultados de 2020, marcando um ano recorde para o gigante global.

O MultiBank Group, fundado em 2005, tem um histórico regulatório perfeito, com mais de 11 reguladores financeiros e mais de 25 filiais em todo o mundo.

Além disso, o grupo continuou seu foco estratégico no desenvolvimento e investimento em tecnologias avançadas de negociação. O MultiBank Group está agora nos estágios avançados de lançamento de uma bolsa de ativos digitais totalmente regulamentada na Austrália, que visa ser o primeiro ecossistema de ativos cruzados do mundo e preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e alternativas.

O fundador e presidente do MultiBank, Naser Taher, que em 2022 foi premiado como uma das 50 Personalidades Financeiras mais Influentes nos mercados financeiros globais, declarou ainda:

"2021 foi um ano monumental para o MultiBank Group, e estou orgulhoso desses números financeiros recordes. Além disso, tenho o orgulho de anunciar que o número de usuários em nossas plataformas ultrapassou mais de um milhão até o final do segundo trimestre de 2022. Esses resultados são uma prova do nosso compromisso de oferecer aos nossos estimados clientes plataformas avançadas e confiáveis e atendimento de primeira classe ao cliente prestado por nossos mais de 600 funcionários em todo o mundo. Essas conquistas são para nós a motivação contínua para aumentar nosso investimento em nossa tecnologia e infraestrutura regulatória para o benefício dos traders em todo o mundo em geral e dos nossos valiosos clientes em particular. Temos grandes esperanças para o segundo semestre de 2022 e planejamos lançar outros projetos que fortalecerão nossa posição como líder global no mercado".

Sobre o MultiBank Group:

O MultiBank Group foi criado na Califórnia, EUA, em 2005. O Grupo conta com um volume diário de negociação de mais de US $12,1 bilhões e atende a uma ampla base de clientes com mais de 1.000.000 clientes em 100 países. O Grupo evoluiu e passou a ser um dos maiores provedores on-line de derivativos financeiros do mundo, oferecendo aos seus valiosos clientes plataformas de negociação premiadas, com uma alavancagem de até 500:1 em produtos como ações, commodities, índices, ativos digitais, metais e câmbio.

Para mais informações sobre o MultiBank Group, acesse https://multibankfx.com/

