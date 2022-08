Murasaki, une société de jeux et de finance décentralisée, clôture un tour de table de 1,5 million d'euros mené par le fonds japonais Incubate Fund

LA HAYE, Pays-Bas, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Murasaki, un studio de jeux qui crée des jeux décentralisés sur la blockchain, vient de clôturer un tour de table de 1,5 million d'euros mené par Incubate Fund, l'une des plus grandes sociétés japonaises de capital-risque spécialisée dans l'investissement en phase de démarrage.

En tant qu'entrepreneurs et développeurs japonais et européens opérant aux Pays-Bas, Murasaki a pour mission de perturber l'économie des jeux et de la finance décentralisée. Nous assistons actuellement à une transformation de l'industrie du jeu, les technologies émergentes telles que la blockchain ouvrant de nouvelles portes et créant des opportunités de revenus infinis pour les joueurs et les créateurs. Dans un véritable esprit Web3, Murasaki vise à exploiter le pouvoir de la communauté et à mettre un futur moteur de jeu à la disposition de quiconque souhaite créer des titres sur la blockchain.

L'un des cofondateurs, Shunsuke Sasaki, est un entrepreneur et un investisseur providentiel spécialisé dans la production de jeux. En 2007, après deux ans, il a quitté l'entreprise et a fondé Pokelabo Inc, une société de jeux mobiles. GREE, un géant japonais du jeu mobile, a acquis Pokelabo en 2012 pour 173,8 millions de dollars. Pokelabo a produit quelques titres célèbres, tels que SINoALICE, qui sont bien connus dans le monde entier. L'équipe fondatrice de Pokelabo rejoint Murasaki pour construire de multiples titres de jeux.

Grâce à cet investissement de 1,5 million d'euros mené par Incubate Fund, Murasaki pourra renforcer son engagement à développer la prochaine génération de jeux décentralisés et alimentés par la communauté. Cyberstella de Murasaki, un jeu axé sur les NFT avec une nouvelle approche du modèle « play-to-earn », devrait sortir début 2023. Le lancement des NFT et des tokens officiels suivra la sortie de la version bêta fin 2022.

Shinnosuke Murata, PDG et cofondateur de Murasaki, a déclaré : « J'ai été attiré par la technologie blockchain, qui permet de créer un consensus sans frontières raciales ou nationales, et j'ai fondé Murasaki en février 2022.

Ce tour d'investissement est incroyablement excitant pour nous, car il nous permettra de développer davantage nos actifs et d'optimiser la version bêta de Cyberstella, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, des mondes, des missions et des environnements. Nous prévoyons également de développer un titre ultérieur. Nous avons hâte que les gens découvrent ce que c'est que de jouer un titre blockchain. »

Keisuke Wada d'Incubate Fund a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe Murasaki, formée par deux entrepreneurs japonais expérimentés, MM. Murata et Sasaki, pour relever le défi du jeu et de la finance décentralisée. Nous sommes impatients de transcender les frontières nationales et d'ouvrir la voie à une frontière en constante évolution. »

