Murphy Medical Associates ofrece pruebas de inmunidad para coronavirus sin pedido médico

"Con una reducción récord en las tasas de mortalidad, fue obvio que debemos seguir las mejores prácticas de Corea, que incluyen el cribado y la realización de pruebas de inmunidad. Como médicos dedicados a mantener sanos a nuestros pacientes, sentimos la necesidad de brindar esa atención a la totalidad de los condados de Fairfield, New Haven y Wetchester", comentó el médico internista matriculado Dr. Steven A. R. Murphy, médico principal de Castle Connolly.

Las pruebas desde el automóvil son un procedimiento establecido en Corea del Sur y el Reino Unido, pero todavía no han sido plenamente implementadas en los Estados Unidos. Los pacientes pueden inscribirse online en www.CoronaTestCT.com para programar procedimientos de detección y tests, o llegar al centro y registrarse con una visita de telemedicina. Los 6 centros son 1 East Putnam Avenue, Greenwich, CT, 460 Shippan Avenue en Stamford, CT, 1000 Main Street en Stratford, CT, 88 North Avenue en Westport, CT, 80 High School Road en Darien, CT y 150 Whalley Avenue, New Haven, CT. Al hacer los test de inmunidad mediante el sistema Drive Thru y al aire libre, mantenemos seguros al paciente, al centro y al público. Nuestro centro médico proporciona todos los pedidos y la atención de seguimiento para el paciente, aliviando a los hospitales de la carga del seguimiento.

"Se trata de una gran herramienta de detección para determinar qué porcentaje de nuestra población de pacientes lo tuvo o qué porcentaje del personal médico se ha visto expuesto al virus", comentó David Pride, director asociado de microbiología en la Universidad de California San Diego.

Las pruebas desde el automóvil en Murphy Medical Associates se ofrecen sin necesidad del pedido médico porque ellos proporcionan los servicios médicos. Debido a la legislación reciente, no hay ningún costo para ningún paciente, y todos los gastos se facturarán al seguro de los pacientes. Si el paciente no tuviera seguro, el costo igual es cero. Para obtener más información sobre las pruebas desde el automóvil para el nuevo coronavirus, visite www.coronatestCT.com.

Acerca de: Murphy Medical Associates es un grupo de especialidades múltiples que atiende a pacientes de los condados de Fairfield y New Haven en Connecticut y del condado de Westchester en Nueva York. Con foco en la prevención, nuestra práctica enfatiza la detección temprana y la prevención a través de diagnóstico de avanzada, que incluye ecografía vascular, pruebas de alergia y toxicología, proteómicas y genómicas combinadas con modificaciones dietarias y ambientales. Murphy Medical Associates brinda atención a pacientes de todas las edades, y acepta la mayoría de los seguros, incluidos Medicaid, Husky y Medicare. Los consultorios brindan además servicios médicos ocupacionales y para estudiantes online y vía telemedicina para corporaciones y establecimientos educativos locales.

