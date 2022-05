MUSEE DES ARTS DECORATIFS IN PARIS: SHOCKING! DIE SURREALE WELT VON ELSA SCHIAPARELLI

PARIS, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Vom 6. Juli 2022 bis 22. Januar 2023 feiert das Musée des Arts Décoratifs in Paris die kühnen und aufregenden Kreationen der italienischen Modeschöpferin Elsa Schiaparelli (10. September 1890, in Rom - 13. November 1973, in Paris), die sich vor allem von ihren engen Verbindungen zur Pariser Avantgarde der 1920er und 1930er Jahre inspirieren ließ. Fast 20 Jahre nach der letzten Retrospektive, die Schiaparelli im Musée des Arts Décoratifs gewidmet war, ist es an der Zeit, das Werk dieser außergewöhnlichen Designerin, ihren innovativen Sinn für femininen Stil, ihre anspruchsvollen, oft exzentrischen Designs, und den Nervenkitzel, mit dem sie die Welt der Mode aufgemischt hat, erneut zu präsentieren.