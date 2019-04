Museu do chá de ervas Wang Lao Ji de Tóquio será inaugurado no final do ano

TÓQUIO, 10 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Em 9 de abril, o roadshow da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macao visando aumentar sua presença mundial foi realizado em Tóquio, Japão. Entre os participantes havia uma delegação liderada por Ma Xingrui, governador da província chinesa de Guangdong. No mesmo dia, a Wang Lao Ji, a marca chinesa de chá de ervas da Guangzhou Pharmaceutical Holdings (GPH), lançou em Tóquio o seu projeto de museus de ervas no exterior, com o tema "Conecte o mundo através da auspiciosa cultura". Isso demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento da Área da Grande Baía, tanto econômica como culturalmente, e com o alcance de sua estratégia global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/869566/Launching_ceremony_Wang_Lao_Ji_museum.jpg

Fundada em 1828, a Wang Lao Ji, precursora dos chás de ervas da China, tornou-se um familiar nome de bebida botânica saudável na China. Seu museu do chá de ervas de Tóquio, com inauguração marcada para o final de 2019, vai apresentar sua história do chá de ervas através de multimídia. Os amigos japoneses terão um autêntico sabor da China enquanto experimentam a inovação e o glamour da cultura chinesa.

O passo foi dado depois de a Wang Lao Ji ter aberto seu primeiro museu do chá de ervas no exterior, quatro meses atrás, em Manhattan. Com uma pegada mundial em Nova York e Tóquio, e oportunidades trazidas pela Iniciativa Cinturão e Estrada e pela construção da Área da Baía, a tradicional marca de chá de ervas está empenhada em levar mais auspiciosidade para o mundo e tornar-se uma líder mundial de bebidas.

O projeto de museus no exterior, iniciado pela gigante da indústria com sede em Guangdong, serve como uma janela para intercâmbios estrangeiros e promoção das culturas Lingnan e auspiciosas. Durante anos, sua rede de distribuição no Japão cobriu cidades importantes com uma população chinesa relativamente expressiva, entre elas, Tóquio, Osaka, Chiba, Yokohama, Kobe e Okinawa. No momento, o Japão é o maior mercado de exportação da Wang Lao Ji na Ásia Oriental.

Um sistema de comercialização no exterior melhorado permite que a Wang Lao Ji distribua seus produtos para mais de 60 países e regiões – em cinco continentes – através de dezenas de milhões de pontos de venda.

Na inauguração, a Wang Lao Ji promoveu um encontro de intercâmbio cultural sino-japonês com o tema "Cultura e artesanato: a auspiciosa cultura dos chás de ervas chineses". Eruditos da cultura tradicional de ambos os países e representantes da Wang Lao Ji compartilharam suas visões sobre as culturas do chá de ervas e a auspiciosidade peculiar da China. Além disso, eles também discutiram maneiras de desenvolver o processo mundial de branding com o enriquecimento da cultura corporativa.

Para uma compreensão mais profunda entre os consumidores japoneses da Wang Lao Ji e da auspiciosa cultura chinesa, no evento a empresa iniciou a campanha de recrutamento de embaixadores para promover sua auspiciosa cultura.

"Com marcas chinesas excepcionais, nós podemos contar bem as histórias da China", disse o presidente da GPH, Li Chuyuan. "Além disso, a Wang Lao Ji se manterá comprometida com a capacitação de seus produtos com cultura auspiciosa enriquecida para conectar o mundo e ampliar a presença mundial da indústria do chá de ervas. Com isso, a cultura chinesa e marcas domésticas crescerão e prosperarão no mundo".

Links para os anexos de imagens:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=333760

FONTE Guangzhou Pharmaceutical Holdings (GPH)

SOURCE Guangzhou Pharmaceutical Holdings (GPH)