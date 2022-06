Museu Nacional da Seda da China organiza Fórum do Dia Internacional do Museu com nova visão de desenvolvimento

Yucai Gu, vice-diretor da Administração do Patrimônio Cultural Nacional na China, Laishun An, vice-presidente do ICOM, Xudong Wang, diretor do Palace Museum, Heather Brown, vice-diretora do Museu de Arte de Cleveland, Maxwell Hearn, Douglas Dillon, presidente do Departamento de Arte Asiática do Metropolitan Museum of Art, Sally Yerkovich, presidente do Comitê Permanente de Ética do ICOM, e muitos outros acadêmicos participaram e fizeram discursos.

No final do evento, o Dr. Zhao Feng, diretor do MNS, fez um discurso destacando o progresso e as conquistas do museu nas últimas três décadas. Além disso, com o valor central do museu, "mais novo, mais amplo, mais profundo", ele apresentou os três principais aspectos – pesquisa e digitalização, colaboração internacional e integração comunitária – que preparam o caminho para que ele se torne um dos principais museus da China.

Pesquisa e digitalização fortalecem o MNS

O MNS vem construindo e aprimorando sua plataforma de museu digital, a "Silk Road Online Museum", em colaboração com mais de quarenta museus do mundo. Essa iniciativa permite que o público em geral participe de experiências virtuais como coleções digitais, exposições digitais, conhecimentos digitais e plataforma de curadoria on-line.

Colaborações internacionais fortalecem o MNS

O MNS também tem se envolvido intimamente em diferentes colaborações internacionais, com o objetivo de promover novas ideias que gerem inovação e ajudem o museu a pensar fora da caixa. Em 2020, o museu cooperou com acadêmicos e universidades no exterior para lançar o "Mapa Mundial da Seda".

Integração comunitária fortalece o MNS

Há anos, o MNS também tem se envolvido com comunidades para promover e preservar os artesanatos tradicionais da China. O museu fez parceria com entusiastas de Hanfu (estilos tradicionais de roupas usados pelos chineses da dinastia Han) para organizar o Festival de Hanfu todos os anos no mês de abril.

O fórum também ofereceu uma oportunidade única para líderes de museus de todo o mundo se unirem para um intercâmbio sustentado de ideias e experiências sobre o tema do Dia Internacional do Museu deste ano, "O poder dos museus", com o objetivo de gerar mudanças positivas para o mundo dos museus.

