Mushiny lance son premier centre mondial de R&D à Nanjing et dévoile un robot et un système de gestion des robots à la pointe de la technologie

Le centre mondial de R&D de l'entreprise est flanqué de sa nouvelle usine à Nanjing, qui possède un énorme réservoir de talents spécialisés dans les logiciels, la logistique et les robots. Avec un investissement de 100 millions de yuans, le complexe sera le témoin de plus de percées et de progrès technologiques à l'avenir, car le rôle clé qu'il est censé jouer est d'aider l'entreprise à réaliser une meilleure intégration logiciel-matériel et à livrer plus rapidement des produits de qualité de masse.

Sur la base d'une compréhension unique de la conception modulaire et de la stratégie de produit « plateforme », deux des derniers produits de Mushiny ont également été dévoilés en même temps :

Le MUSHINY T6-1500, « plus petit, mais plus fort », est un AMR (robot mobile autonome), et aussi le plus récent modèle de la série de produits de la plateforme T6 qui est ouverte à l'industrie. Avec un système de programmation ouvert et un protocole de programmation du corps, le T6-1500 offre un large espace pour le développement secondaire, la transformation et les accessoires optionnels. Son rapport volume/charge, son rapport charge/poids et l'autonomie de sa batterie sont respectivement supérieurs de 10 %, 30 % et 100 % à ceux de produits similaires.

Le MUSHINY Xihe RMS 3.0, qui est disponible à la fois pour un déploiement local et dans le nuage, s'adapte à une variété de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et de systèmes ERP et il est capable de distribuer des robots massifs (1 000 pièces) avec des outils de gestion visualisés. Soutenu par un algorithme complet de contrôle du trafic optimisé, le système offre une simulation haute-fidélité 1:1 des scénarios d'exploitation, des rapports de données en temps réel et des alarmes par défaut disponibles sur plusieurs canaux, de nombreuses fonctions personnalisées et une interface conviviale.

« Avec l'établissement du centre de R&D et des deux produits, l'entreprise se concentrera davantage sur la plateforme et la production modulaire, ainsi que sur l'amélioration de la qualité », a déclaré Liu Ming, PDG de Mushiny. « Nous n'épargnerons aucun effort pour améliorer continuellement les technologies et les produits, mieux répondre aux besoins des clients, accélérer l'expansion du marché mondial tout en améliorant la localisation, et aider les clients à briser le goulot d'étranglement de la logistique et de l'entreposage pour surmonter les incertitudes apportées par la COVID-19, et ainsi faire en sorte que chaque investissement compte. »

