Music Brokers: 25 años transformando la industria de la música

MIAMI, 28 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- MUSIC BROKERS, la única compañía independiente latinoamericana que ha logrado desarrollar una plataforma multinacional, cumple 25 años de su fundación este 25 de octubre con oficinas en LATAM, USA y una extensa red de más de 38 distribuidores asociados alrededor del mundo.

Fundada en Argentina por Federico Scialabba y Julián Cohen en 1997 como un sello discográfico tradicional, MB Entertainment Business Group es en la actualidad una empresa de entretenimiento multimedia sustentada en una sólida estructura tecnológica, con un extenso catálogo de música en múltiples formatos físicos y unidades de negocio específicas destinadas a ofrecer contenido audiovisual de alta calidad en todo el mundo.

"MB crea bandas de sonido para determinadas situaciones que se infiltran en las emociones de la gente, en los lugares, en lo que las personas reconocen y necesitan", relata Federico Scialabba, fundador de Music Brokers.

En sus inicios, MB nació como compañía apoyada en una línea de oferta permanente con colecciones de bajo precios, desde boleros hasta música romántica pasando por tango y muchos otros géneros, para más tarde, gracias a su gran éxito, pasar a comercializar estas colecciones en puntos de venta no tradicionales como los kioscos de periódicos y revistas. Todavía no existía Spotify pero, sin saberlo, la gente compraba algo parecido a "playlists físicas".

Con el tiempo, MB fue evolucionando con sus productos y se volvió cada vez mas exigente, abriendo otras líneas de precios, mejorando mucho la calidad de sus licencias y comenzando a trabajar con socios más rigurosos.

En 2005, llegaría la serie Bossa N ́Stones, que con millones de unidades vendidas no solo en Argentina, sino en todo el mundo, lo cuál sería el punto de partida de la internacionalización de la compañía.

A lo largo de los años, Music Brokers ha desarrollado productos muy exitosos que van desde el multiplatino Bossa n´ Stones, Pericos & Friends, 80s Re:Covered, Vintage Reggae Café, Gitanos de Buenos Aires hasta la licencia de los principales sellos Indie del mundo y la construcción de varias carreras artísticas en múltiples géneros. Dentro de esos proyectos hay grandes artistas de la talla de: Diego Torres, Niña Pastori, Belinda Carlisle, Gregory Isaacs, Kim Carnes, China Crisis, Heaven 17, Tony Dize, The Wailers, Samantha Fox, Os Paralamas do Sucesso entre muchos. Además, han lanzado e impulsado en la región las carreras de Arcade Fire, Sepultura, Vampire Weeked, Alabama Shakes, Radiohead, The Church y Black Francis.

