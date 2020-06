Music China 2020 : relancer ses activités avec le plus grand salon d'instruments de musique de Chine

SHANGHAI, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Music China, organisé conjointement par CMIA, Shanghai INTEX et Messe Frankfurt, fera son retour au centre des expositions Shanghai New International Expo Centre du 28 au 31 octobre 2020. La pandémie de Covid-19 ayant été efficacement endiguée en Chine, la vie et les affaires reprennent leur cours, et les salons et foires de Shanghai seront de nouveau programmés à partir du mois de juillet.

Alors qu'il fête sa 19e édition cette année, Music China est reconnu comme l'un des plus grands salons pour instruments de musique au monde. Chaque année, commerçants et fournisseurs du monde entier se réunissent lors de ce salon, en quête de produits innovants et de potentielles occasions commerciales. L'année dernière, Music China a accueilli quelque 2400 exposants provenant de plus de 34 pays et régions et attiré 122 519 visiteurs venus de 78 pays et régions.

En 2020, Music China s'exposera sur une zone de 145 000 mètres carrés, avec 13 salles d'exposition dans lesquelles seront présentées différentes catégories d'instruments et de produits liés à la musique. Le salon devrait accueillir plus de 2500 exposants internationaux et plus de 128 000 visiteurs du pays comme de l'étranger. Outre l'exposition, plus de 70 forums industriels et séminaires seront organisés durant le salon, afin d'assurer la prospérité future de l'industrie musicale mondiale. Il ne fait aucun doute que cette plateforme est indiquée pour les exposants qui recherchent des opportunités commerciales et pour le public désireux de s'informer sur cette industrie.

Malgré les retombées de la pandémie, les marques mondiales, parmi lesquelles AKG, Aria, AXL, Bechstein, Buffet, Casio, Conn-Selmer, Dunhuang, Fengling, Hsinghai, JBL, Jinyin, JOYO, Kawai, Levy's, NUX, Parsons, Pearl River, PianoDisc, Pioneer DJ, Saga, Samick, Schimmel, Seiler Steinway, Taylor, Yamaha, et Yanagisawa, n'ont pas manqué de confirmer leur présence à Music China 2020. Elles devraient attirer un certain nombre de visiteurs de par leurs produits tendance et leurs stands de qualité.

Bien que l'épidémie se soit dernièrement étendue au monde entier, il est encourageant de constater que les pays du monde ont uni leurs efforts pour enrayer cette propagation. Dans ce contexte, Music China maintient son rôle de plateforme rapprochant les exposants et leur public cible, collaborant ce faisant de manière responsable avec l'ensemble des exposants pour traverser cette crise.

Pour en savoir davantage sur Music China 2020, rendez-vous sur notre site Internet officiel : www.musicchina-expo.com . Nous nous réjouissons de vous rencontrer cet automne.

