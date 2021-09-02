Music China 2021 празднует 20-летие и новые возможности в постпандемийную эпоху

Music China 2021 празднует свое 20-летие и новые возможности для промышленного развития в постпандемийную эпоху

ШАНХАЙ, 2 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Выставка Music China, созданная совместными усилиями CMIA, Shanghai INTEX и Messe Frankfurt, возвращается в новый международный выставочный центр Шанхая 13–16 октября 2021 г. В качестве одной из ведущих мировых выставок музыкальных инструментов Music China 2021 отчитается о состоянии отрасли после начала пандемии COVID-19.

Уже более года Китай остается в тяжелой эпидемической ситуации, поэтому для компаний выставки стали уникальной возможностью встретиться с клиентами и профильными экспертами в поисках новых направлений для развития бизнеса. Выставка Music China сыграла важную роль в возрождении музыкальной индустрии, в прошлом году множество компаний-участников успешно выступили на ней в разгар кризиса. В выставке приняли участие более тысячи экспонентов из 15 стран и регионов, они представили свою новейшую продукцию и планы по продвижению брендов. 81 761 человек посетили выставку оффлайн, а 1,62 млн зрителей следили за трансляциями в сети Интернет. Music China отразила последние тенденции в отрасли, перенесшей значительные перемены во время пандемии.

Music China считается обязательной к посещению выставкой в мировой музыкальной индустрии. Ее организаторы прилагают все усилия, чтобы проведение выставки было на пользу развитию этой индустрии. Ожидается, что в этом году выставка пройдет на площади размером 115 000 кв. м, где разместятся 11 выставочных залов с различными категориями музыкальных инструментов и продуктов. Уже подтвердили свое участие такие всемирно известные бренды, как AXL, Casio, C.Bechstein, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama и Yamaha.

В 2021 году выставка Music China продолжит играть ведущую роль в мировой музыкальной индустрии, способствуя производству инструментов, международной торговле, развитию музыкального образования и культуры посредством широкого спектра мероприятий. Помимо регулярных мероприятий — запуск нового продукта, промышленные форумы и семинары, образовательные программы, музыкальные конкурсы и живые выступления — в период выставки Music China будет отмечаться ее 20-летний юбилей. Организаторы откроют магазин в формате поп-ап China-chic Pop-up Store, проведут фестиваль Future Music и представят уникальные коллекции традиционных эрху, гитар ручной работы и модных аудиопродуктов.

Уже 20 лет Music China поддерживает музыкальную индустрию и не собирается снижать планку — целью ее проведения остается возрождение и процветание музыкальной отрасли по всему миру.

Более подробная информация о выставке Music China представлена на официальном сайте по адресу: www.musicchina-expo.com .

Контактная информация:

Miss Sylvia Xue (мисс Сильвия Сюэ)

+86-21-6295-3159

[email protected]

SOURCE Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.