Music China : le plus grand salon des instruments de musique en Asie-Pacifique s'apprête à aider les entreprises musicales à se développer

SHANGHAI, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Music China, reconnu comme étant l'un des salons d'instruments de musique les plus réputés au monde, se tiendra du 10 au 13 octobre 2019 au Shanghai New International Expo Centre.

Organisé conjointement par CMIA, INTEX Shanghai et Messe Frankfurt, Music China est connu non seulement en tant que plateforme commerciale pour le secteur de la musique, mais aussi en tant que festival dédié au divertissement musical, à l'éducation et à la culture. Au cours des 17 dernières années, ce grand événement musical s'est révélé un important moyen de croissance pour le secteur de la musique en Chine et il constitue le meilleur point d'accès vers un grand nombre d'opportunités commerciales en Chine et sur les marchés asiatiques.

Music China 2019 occupe 145 000 m2 et accueille 13 halls d'exposition et deux hangars extérieurs dédiés à la musique, au son et à tous les produits associés, en provenance du monde entier. De nombreuses marques de renom à l'international ont d'ores et déjà confirmé leur participation à Music China 2019, parmi lesquelles Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling, et Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory. Cette grande fête des produits musicaux, d'excellente qualité et aux prix compétitifs, devrait attirer plus de 2300 exposants et 160 000 visiteurs venus de tous les pays.

Dans le même temps, plus de 70 séminaires et activités seront proposés pendant la durée du salon, faisant de Music China le salon le plus professionnel d'Asie, ouvrant la voie d'une prospérité future de l'industrie mondiale des instruments de musique.

Formations pour les vendeurs

Les formations pour les vendeurs constituent l'événement le plus populaire du salon et, à ce titre, leur objectif est de présenter les dernières tendances et opportunités de développement du secteur de la musique. Des professionnels du monde entier se réuniront pour partager leurs expériences à propos des affaires, des ventes, de l'image de marque, de la gestion, de l'utilisation des nouveaux médias, tout en offrant une formation approfondie.

Exploitation du marché de l'éducation musicale

Cet événement vise principalement les professeurs de musique, les enseignants et les élèves, et propose de nouvelles façons d'apprendre la musique, dans le cadre d'un enseignement professionnel. Les professeurs de musique, les enseignants et les organisations vouées à l'enseignement seront invités à présenter leurs modèles pédagogiques sur des sujets d'actualité concernant la formation aux instruments de musique.

Pour en savoir plus sur Music China 2019, veuillez consulter le site officiel : www.musicchina-expo.com. Nous serons heureux de vous rencontrer au cours de cette manifestation.

