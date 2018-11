Música autoral de Leandro Leo e Rafael Portugal estreia em novela da Rede Globo

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- O artista Leandro Leo dá mais um salto em sua carreira como cantor e compositor. A música "João de Barro", do álbum "Parto" (selo Taregué e distribuição Som Livre Slap), acaba de estrear na novela "Espelho da Vida". A composição é uma parceria com o amigo Rafael Portugal. Gravada no estúdio Nas Nuvens, em 2014, ela possui ainda participação especial de Maria Gadu no violão e na produção, além do próprio músico fazendo voz e violão, Lancaster Pinto no baixo elétrico, Maycon Ananias nos rhodes, hammond, piano, synts; Federico Puppi no cello e João Viana na bateria. A L+F produções fez a produção executiva do trabalho.

Não é a primeira vez que uma faixa do artista faz parte de um trabalho importante em rede nacional. A música sempre pulsou forte na alma dele, que também gravou trilhas importantes como a do clássico Castelo Rá Tim Bum, de André Abujamra, e do personagem Pesadelo, no Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Logo, foi escalado a participar de grandes produções de elenco atuando, sendo dirigido por Tim Rescala, Cininha de Paula, Mira Haar, Cacá Mourthé, Cao Hamburguer, Paulo Guelli, Marco Rodrigo, Zé Lavigne e tantos outros.

Neste momento, segue com a turnê "Tudo a seu Tempo", onde apresenta canções inéditas e releituras de "Logradouro" (Rafael Altério), "Se Não for Amor eu Cegue" (Lula Queiroga), "Perdoa" (Paulinho Novaes), entre outras.

Saiba mais:

Leandro Léo já foi o Rei Davi na Série homônima da Rede Record (disponível no Netflix). Seu último papel foi o Dez Por Cento na minissérie "Justiça" de Manoela Dias, na Rede Globo. Ele participa de produções de TV desde criança, quando gravou dois LP's de cantigas de roda do grupo infantil Tindolele, em 1994, e Chiquititas, em 1999. Aos 14, foi indicado ao "Prêmio TIM De Música" pelo espetáculo "O Cavalinho Azul", de Maria Clara Machado.

Anos de muito trabalho se passaram e não deu outra: o primeiro disco lançou de vez o artista ao mercado musical. Em seguida, Gadu convidou o cantor para gravar em seu DVD "Multishow Ao Vivo" as canções "João de Barro" (autoral), "Linda Rosa", "A Culpa", "Laranja". Agora, Leandro Léo planeja o lançamento do seu segundo álbum para 2019 e já caminha com a sua turnê pelo país.

