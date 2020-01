Com uma rica herança cultural e cenário vibrante de apresentações, a Alemanha é a terra da música. Milhões de pessoas cantam em corais ou tocam algum instrumento; centenas de teatros, orquestras, conjuntos e bandas garantem uma oferta de imensa densidade. A nova publicação de 620 páginas do German Music Information Centre inclui detalhes da história e dados sobre a cultura musical da Alemanha. "Musical Life in Germany" (A vida musical na Alemanha) inclui 22 artigos de autores conhecidos das esferas acadêmica, da política cultural e prática musical. Os assuntos variam de educação e treinamento musical à criação de música amadora e profissional e a economia musical.

Os leitores interessados irão adquirir conhecimentos sobre as condições de funcionamento das salas de concertos, teatro de música e museus; as mudanças de requisitos para o aprendizado e a especialização em profissões relacionadas à música, o papel da música na comunicação, o desenvolvimento de grupos musicais independentes, assim como sobre o desenvolvimento e as restrições financeiras de setores individuais da economia musical. Mais de 50 conjuntos de estatísticas e mapas, além de vários QR codes com links para outras fontes, proporcionam uma visão aprofundada sobre os temas individuais. Os artigos são amplamente ilustrados e, portanto, também transmitem uma impressão visual da diversidade da infraestrutura músico-cultural da Alemanha.

Com a publicação "Musical Life in Germany", o German Music Information Centre, uma instituição do German Music Council, apresenta um meio abrangente em inglês que fornece uma visão geral de dados e fatos sobre a vida musical na Alemanha para leitores internacionais.

O livro pode ser solicitado on-line pelo site www.miz.org. Custa €10 incluindo tarifas de postagem e serviço (na Alemanha), €14,50 (na UE) e €20 (fora da UE).

"Musical Life in Germany" é financiado pelo Comissariado do Governo Federal para a Cultura e a Mídia (BKM). A tradução foi viabilizada pela editora musical Hal Leonard Europe GmbH.

Para melhor atendê-lo, o German Music Information Centre compilou dados selecionados sobre a vida musical na Alemanha presentes no livro. A ficha técnica está disponível on-line: http://www.miz.org/download/Musical-life-in-Germany_facts-figures_EN.pdf.

Sobre o German Music Information Centre

O German Music Information Centre (Deutsches Musikinformationszentrum, MIZ) é um ponto de contato e centro de especialização para pessoas que procuram informações e dados sobre a vida musical. O site do MIZ, www.miz.org, é a principal plataforma de informações sobre vida musical e fornece detalhes sobre instituições, estruturas e desenvolvimentos nas principais áreas, inclusive educação e treinamento musical, criação de música amadora e profissional, setor de eventos, setor de mídia e música.

Sobre o German Music Council

O German Music Council (Deutscher Musikrat, DMR) é a organização tutelar da vida musical na Alemanha. Ele representa o interesse de cerca de 14 milhões de músicos e conta com o apoio do presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. A organização é composta pela associação Deutscher Musikrat e.V., com sede em Berlim, e pela empresa de projetos sem fins lucrativos Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, com sede em Bonn, patrocinadora dos seguintes projetos: Concertos Nacionais de Jovens Artistas, Orquestra Nacional Alemã de Jazz para Jovens, Orquestra Nacional Juvenil da Alemanha, Concurso de Coros Alemães, Concurso de Música Alemã, Concurso de Orquestra Alemã, Centro de Informações sobre Música Alemã, Fórum de Maestros, Projetos de Patrocínio para Música Contemporânea, Concurso 'Jugend jazzt', Competição 'Jugend musiziert' e PopCamp..

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062016/Musical_Life_in_Germany_Book.jpg

Contatos com a imprensa:

Stephan Schulmeistrat, diretor do German Music Information Centre

Dra. Christiane Schwerdtfeger, pesquisadora associada

Deutscher Musikrat gGmbH * Weberstr. 59 * 53113 Bonn, Alemanha

Tel.: +49 228 / 2091-180 * Fax: +49 228 / 2091-280 * E-mail: info@miz.org

www.miz.org

FONTE German Music Council; German Music Information Centre

Related Links

http://miz.org



SOURCE German Music Council; German Music Information Centre