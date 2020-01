Mit seinem reichen kulturellen Erbe und einer lebendigen Musikszene ist Deutschland ein Land der Musik. Millionen Menschen singen in Chören oder spielen ein Instrument; Hunderte Musiktheater, Orchester, Ensembles und Bands sorgen für ein enorm dichtes Angebot. Auf 620 Seiten bündelt das Deutsche Musikinformationszentrum in seiner neuen Buchpublikation Hintergrundwissen und Daten zur Musikkultur in Deutschland. „Musical Life in Germany" umfasst 22 Beiträge namhafter Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Kulturpolitik und Musikpraxis. Das Themenspektrum reicht von der musikalischen Bildung und Ausbildung über das Amateurmusizieren und die professionelle Musikausübung bis hin zur Musikwirtschaft.