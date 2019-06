Muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL sa dostáva na medzinárodnú scénu po získaní troch cien publika

PARTNERSTVO S AMBASSADOR THEATRE GROUP PRODUCTIONS PRINESIE MUZIKÁL DO LONDÝNSKEHO WEST ENDU V ROKU 2020

OZNÁMENIE HVIEZD HAMBURSKEJ PRODUKCIE

PRVÉ PREDSTAVENIA CELONÁRODNÉHO TURNÉ ZAČNÚ V OKTÓBRI 2020 V PROVIDENCE, RHODE ISLAND

NA POČESŤ OSLAVY 55. VÝROČIA MAJSTROVSKÉHO KÚSKU ROYA ORBISONA A BILLA DEESA BUDE DO MUZIKÁLU ZAKOMPONOVANÝ AJ HIT „OH, PRETTY WOMAN"

NEW YORK, 19. Júna 2019 /PRNewswire/ -- PRETTY WOMAN: THE MUSICAL oznamuje:

Druhá medzinárodná produkcia muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL začne v roku 2020 v londýnskom West Ende. Ambassador Theatre Group Productions a Paula Wagnerová so svojim tímom budú v Londýne produkovať muzikál PRETTY WOMAN: THE MUSICAL s pôvodnou hudbou a textom z pera držiteľa Grammy Award Bryana Adamsa a Jima Vallancea, na základe knihy Garryho Marshalla a scenáristu filmu J.F. Lawtona, v réžii a choreografii dvojnásobného víťaza ceny Tony Award Jerryho Mitchella.

Producentka Paula Wagnerová, skladatelia Bryan Adams a Jim Vallance dnes v Hamburgu, Nemecku uvedú na svetových doskách hviezdy prvej medzinárodnej produkcie muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. Nemecké divadelné hviezdy Patricia Meedenová v roli Vivian a Mark Seibert v úlohe Edwarda, začínajú s predstaveniami v hamburskom Stage Theater an der Elbe už v pondelok, 23. septembra 2019. Stage Entertainment uvedie PRETTY WOMAN: THE MUSICAL v nedeľu, 29. septembra 2019.

Prvé celonárodné turné muzikálu PRETTY WOMAN: THE MUSICAL začne v októbri 2020 v Providence Performing Arts Center na Rhode Island.

Populárny muzikál PRETTY WOMAN vzdá hold legendárnemu interpretovi Royovi Orbisonovi zakomponovaním svetovo známeho majstrovského diela „Oh, Pretty Woman" z pera Roya Orbisona & Billa Deesa do predstavenia muzikálu pri príležitosti osláv 55. výročia známeho hitu. Pieseň „Oh, Pretty Woman" uzrela svetlo sveta 1. augusta 1964 a do dnešného dňa sa tohto singlu predalo viac ako sedem miliónov. Skladba sa stala synonymom speváka Roya Orbisona a ikonou filmu Garryho Marshalla, v ktorom zažiarila ako titulná pieseň. „Oh, Pretty Woman" zaznie na Broadway počas celonárodného turné a tiež v Hamburgu a v Londýne.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL sa na Broadway hrá už dvanásty mesiac. Počas tohto obdobia dokázal prelomiť rekord v počte predaných vstupeniek už štvrtý raz v Nederlander Theatre na Broadway a získať cenu publika Audience Choice Award trikrát (Broadway.com). Julia Roberts sa rekordného predstavenia zúčastnila 2. augusta 2018.

