MV Master e casal de influenciadores digitais mantém o público entretido durante a páscoa

SÃO PAULO, 11 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- As celebrações de páscoa esse ano serão, no mínimo, diferentes, tendo em vista o fato de que as pessoas estão ficando em casa em uma ação conjunta para controlar o Covid-19. Para aqueles que estão procurando alguma forma de se distrair, o MV Master, um aplicativo de edição de vídeos com milhares de filtros e templates, se aliou ao casal de influenciadores Virginia e Rezende para um desafio de páscoa que vai sortear um smartphone.



O "Duelo de Páscoa" tem o potencial de entreter e engajar as pessoas. Com um toque kitsch, os filtros são coloridos e inusitados. Com um fundo neon, um dos filtros transforma os usuários em coelhos da páscoa dançantes, que ficam ainda mais engraçados por causa dos óculos de rave que eles estão usando. Outro filtro adiciona um efeito envelhecedor ao rosto do usuário, o resultado é impressionante.