MWC21 Barcelone : SUNWAVE - Conduire un nouveau domaine pour la 5G

Au cours de cet événement, SUNWAVE s'est associé à Neutroon, l'un des principaux fournisseurs européens de services NaaS (Network as a Service), faisant la démonstration d'un réseau 5GSA basé sur l'architecture Open RAN. Cette collaboration vise à apporter un accès haut débit 5G aux zones reculées d'Espagne via une plateforme NaaS. Elle permet aux entreprises, aux villes et aux équipes informatiques des sites privés de déployer et de gérer de manière transparente des réseaux cellulaires privés multi-locataires.

Parallèlement, SUNWAVE a présenté les meilleurs produits DAS 5G au monde lors du WMC 2021, qui ont réussi avec succès les tests en laboratoire d'opérateurs internationaux réputés dans de nombreux pays, tels que l'Europe, l'Amérique, le Japon et l'Australie. SUNWAVE est désormais l'un des principaux fournisseurs de DAS qui fournit des dispositifs DAS avancés et performants à un certain nombre d'opérateurs du TOP 20 mondial. SUNWAVE s'efforce de devenir un leader mondial sur le marché des DAS (Système d'antennes distribuées).

En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreuses figures du secteur ne pourront pas assister en personne au MWC 2021. En réponse à l'interdiction généralisée de voyager, SUNWAVE a tenu des stands à la fois sur place et virtuels, offrant une expérience hybride pour mettre en relation des personnes du monde entier. Grâce au stand virtuel, SUNWAVE a organisé une série d'ateliers en ligne pour présenter ses derniers produits et solutions de son Unité Commerciale couverture sans fil, réseau sans fil et sécurité sans fil.

À l'ère de la 5G, SUNWAVE continuera de tirer parti de ses avantages en matière de R&D et de services d'exploitation dans le domaine des communications mobiles 4G/5G, en intégrant activement les technologies de communication à haut débit par satellite pour offrir des services d'accès au réseau satellite-terrestre intégrés. Avec pour mission de « vous rapprocher », SUNWAVE continuera de travailler avec des partenaires mondiaux, tels que l'université américaine, le port brésilien, le métro de Singapour, l'hôtel britannique, le train à grande vitesse chinois, etc. pour accélérer la transformation numérique de l'ensemble du secteur afin que nos clients se rapprochent du monde.

Li Jun, directeur général du secteur des communications de SUNWAVE, a déclaré : « À l'avenir, SUNWAVE maintiendra la philosophie professionnelle et internationale de l'entreprise, insistera sur l'innovation et se consacrera à fournir aux clients des produits de communication de haute qualité et très fiables. »

Sunwave Communications Co., Ltd. a été fondée en 1993 et est cotée à la bourse de Shenzhen en 2007 (code boursier : 002115). En tant que principal fournisseur international de services de construction de réseaux de communication mobile et de services d'information sur l'internet mobile, Sunwave s'engage à fournir des produits professionnels et des services d'exploitation dans les domaines de la couverture sans fil, de la sécurité sans fil, de l'internet industriel des objets (iIoT), du réseau sans fil, des communications par satellite à large bande, de la location d'installations de communication, de l'internet mobile, du marketing numérique et dans d'autres domaines.

Contact presse : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557026/Photo_event.jpg

SOURCE Sunwave Communications Co., Ltd.