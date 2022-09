My Special Aflac Duck® ayuda a brindar alegría a los pequeños pacientes diagnosticados con cáncer y con la enfermedad de células falciformes del Nicklaus Children's Hospital en el Sur de la Florida

Con motivo del Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil y el Mes Nacional de Concientización sobre la Enfermedad de Células Falciformes, Aflac sorprendió a los pequeños pacientes con su galardonado robot social, diseñado para jugar, acompañar y conectar con los niños con cáncer y con la enfermedad de células falciformes.

MIAMI, 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Septiembre marca el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil y el Mes Nacional de Concientización sobre la Enfermedad de Células Falciformes, y en el marco de las actividades para atraer la atención hacia estas enfermedades, Aflac entregó los patos My Special Aflac Ducks a los pequeños pacientes con cáncer pediátrico y con la enfermedad de células falciformes del Nicklaus Children's Hospital.

En colaboración con Aflac Incorporated , el proveedor líder de seguros complementarios de salud en los EE. UU. 1, el hospital para niños Nicklaus Children's Hospital organizó esta tarde en su campus principal un evento especial para entregar y desempaquetar los patos, en el que los pacientes recibieron gratuitamente un My Special Aflac Duck®, como parte del compromiso filantrópico de Aflac de ayudar a los niños con cáncer y trastornos de la sangre.

My Special Aflac Duck es un robot social galardonado y diseñado para ser un tierno compañero que ayuda a brindar apoyo y momentos alegres a los niños con estas condiciones. Consultando con más de 100 niños, familias y profesionales médicos, Aflac, junto con Sproutel , una compañía de investigación y desarrollo centrada en el paciente en Providence, Rhode Island, presentó a My Special Aflac Duck en 2018 como parte de su compromiso de más de $161 millones de dólares a lo largo de 27 años, con la lucha contra el cáncer infantil y los trastornos de la sangre, incluyendo la enfermedad de células falciformes. Desde entonces, Aflac ha donado y distribuido más de 17,000 My Special Aflac Ducks a más de 450 hospitales y organizaciones enfocadas en estas enfermedades.

"Aflac es un aliado comprometido con los niños con cáncer y trastornos de la sangre, y nuestra misión continúa siendo expandir el alcance de My Special Aflac Duck para ayudar a brindar alivio y alegría a los pequeños pacientes y a sus familias en los momentos que más lo necesitan," dijo Inés Rodríguez Gutzmer, vicepresidenta de Comunicaciones Estratégicas de Aflac Incorporated. "Estamos orgullosos de proporcionar esta opción, ganadora de varios premios, de manera gratuita a las familias de Miami que enfrentan estas enfermedades, y de ver las sonrisas en sus rostros cuando dan la bienvenida a un nuevo amigo en su travesía."

Algunas características de My Special Aflac Duck incluyen una aplicación móvil interactiva que permite a los niños bañar y alimentar virtualmente a su pato, soundscapes personalizables que brindan imágenes y sonidos relajantes, sensores inteligentes que responden al tacto, a la luz y los sonidos, y un latido del corazón relajante y vibraciones de respiración. Para ayudar a los niños a expresarse, el pato también viene con siete discos con emojis de sentimientos que, cuando tocan un sensor en el pecho del pato, hace que My Special Aflac Duck imite cada emoción. Después de llevar a cabo una importante investigación y desarrollo, a principios de 2022, Aflac introdujo My Special Aflac Duck con accesorios diseñados específicamente para pacientes de la enfermedad de células falciformes.

"Nos sentimos honrados de unir fuerzas con Aflac y participar en el programa My Special Aflac Duck como una forma de apoyar aún más a nuestros pequeños pacientes con cáncer y con la enfermedad de células falciformes" dijo la Dra. Jennifer McCafferty-Fernández, vicepresidenta senior y jefe de personal del sistema de salud Nicklaus Children's Health System. "Sabemos que estos divertidos y tiernos compañeros seguramente mejorarán la experiencia del cuidado de los niños y las familias a las que servimos".

Los proveedores de salud, las organizaciones de apoyo y las familias que deseen solicitar un My Special Aflac Duck para sus hijos o pacientes mayores de 3 años a quienes se les haya diagnosticado cáncer o enfermedad de células falciformes pueden hacerlo visitando aflacchildhoodcancer.org . Todos My Special Aflac Ducks se proporcionan y se entregan de forma gratuita.

ACERCA DE NICKLAUS CHILDREN'S HOSPITAL

Fundado en 1950 por Variety Clubs International, Nicklaus Children's Hospital es el único hospital especializado con licencia en el sur de la Florida, exclusivamente para niños, con aproximadamente 800 médicos, incluyendo más de 500 subespecialistas pediátricos. El hospital de 309 camas, conocido como Miami Children's Hospital desde 1983 hasta el 2014, es reconocido por su excelencia en todos los aspectos de la medicina pediátrica y tiene muchos programas que han sido clasificados entre los mejores de la nación por la publicación U.S. News & World Report. Nicklaus Children's es sede del programa de enseñanza pediátrica más extenso en el sureste de los Estados Unidos y ha sido designado desde el 2003 como un centro Magnet por la organización "American Nurses Credentialing Center" (ANCC), el honor institucional más prestigioso en la profesión de enfermería. Para más información visite www.nicklauschildrens.org .

ACERCA DE AFLAC INCORPORATED

Aflac Incorporated ( NYSE: AFL) es una compañía que forma parte de la lista Fortune 500, que ofrece protección a más de 50 millones de personas a través de sus subsidiarias en Japón y EE. UU., pagando en efectivo rápidamente cuando los asegurados se enferman o lesionan. Durante más de seis décadas, las pólizas de seguro de las subsidiarias de Aflac Incorporated les han dado a los titulares de las pólizas la oportunidad de enfocarse en su recuperación y no en el estrés financiero. Aflac es el proveedor número uno de productos de seguros de salud complementarios en los EE. UU1. Aflac Life Insurance Japón es el proveedor líder de seguros médicos y de cáncer en Japón, donde asegura a 1 de cada 4 hogares. En 2021, Aflac Incorporated se enorgulleció de ser incluida como una de las empresas más éticas del mundo por Ethisphere por decimosexto año consecutivo. También en 2021, la compañía fue incluida en el índice Dow Jones Sustainability North America y se convirtió en signataria de los Principios para la Inversión Responsable (PRI). En 2022, Aflac Incorporated fue incluida en la lista de Fortune de las empresas más admiradas del mundo por 21ª vez y en el índice de igualdad de género de Bloomberg por tercer año consecutivo. Para saber cómo obtener ayuda con los gastos que no cubre el seguro médico, conócenos en aflac.com or aflac.com/español. Los inversionistas pueden obtener más información sobre Aflac Incorporated y su compromiso ambiental, social y gubernamental (ESG, por sus siglas en inglés) y responsabilidad social en investors.aflac.com bajo "Sustainability."

