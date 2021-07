My Talking Angela 2 chegou e vai direto para a AppGallery

"O bom da My Talking Angela 2 é que ele não é só divertido de jogar, mas também apoia o estilo individual do jogador", disse Gray Zhang, diretor de relações com Gaming e desenvolvedores, CEE e Nordic, Huawei Consumer Business Group. "Ao contrário de outros jogos que vendem uma ideia do visual "certo", este título promove o direito de os jogadores serem quem quiserem ser e jogar como quiserem. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Outfit7 e poder lançar seus jogos fantásticos na AppGallery."

My Talking Angela 2 incentiva os jogadores a experimentar a magia da amizade por meio de uma série de atividades dinâmicas que destacam a importância do autocuidado e da autoexpressão. Com inúmeras opções de personalização, os jogadores podem vestir a Angela, fazer penteado e maquiagem, e decorar o apartamento para se adequar ao seu próprio gosto.

"Do número de opções de personalização, até o design de arte e jogos de alta qualidade, estamos ultrapassando os limites do que pode ser feito em dispositivos móveis com My Talking Angela 2", disse Xinyu Qian, CEO da Outfit7. "Neste jogo, demos vida à Angela como nunca antes e mal podemos esperar para ver o que os jogadores acham do nosso mais novo acréscimo ao universo de jogos como Talking Tom & Friends."

My Talking Angela 2 acompanha o sucesso do lançamento anterior da Outfit7, Talking Tom Gold Run¹, que está agora entre os cinco jogos mais baixados na AppGallery na China. A Huawei apoiará o jogo criando mostradores especiais de relógios com Talking Angela para a mais recente linha de relógios inteligentes da Huawei. Além disso, os fãs podem assistir à Talking Angela na série animada por computação gráfica Talking Tom & Friends². Com base na premiada franquia do mesmo nome, o programa está disponível na plataforma de vídeo da Huawei, a Huawei video.

Como uma das lojas de aplicativos de crescimento mais rápido do mundo, a AppGallery se empenha para fazer parceria com marcas líderes e com desenvolvedores de jogos, cujos títulos atraem os maiores públicos globais. A AppGallery opera em 170 países em todo o mundo, com 540 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://appgallery.huawei.com/#/app/C104422571

Notas ao editor:

¹ Talking Tom Gold Run é atualmente o 4º jogo mais baixado na AppGallery na China; em 15 de julho de 2021.

² a série Talking Tom & Friendsestá disponível no Huawei Video em países selecionados; os preços podem variar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1577393/Image1.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

SOURCE AppGallery, Huawei