MyChargeBack advarer mod Black Friday-svindel, falske websider, forfalskede varer og giver fem sikkerhedstips til 2020 online indkøb

NEW YORK, 24. november 2020 /PRNewswire/ -- MyChargeBack , den globale leder inden for løsning af autoriserede "card not present" transaktioner (dvs internettransaktioner hvor kredit kortet ikke skal bruges fysisk), har udsendt en advarsel til forbrugerne om at være på vagt i år overfor forventet Black Friday-svindel.

"Online Shopping" og e-handel er eksploderet som et resultat af COVID-19, og forbrugerne kan forvente en stigning i " phishing " svindel og "malware" inden Black Friday 2020," siger Michael B. Cohen, MyChargeBacks vicepræsident for Global Operations.

I det forløbne år er de fleste mennesker forblevet i deres hjem. Det har resulteret i rekordniveauer af online forbrugsudgifter. "En nylig rapport fra Adobe Analytics antyder, at online-detailkøb er steget med svimlende 107 milliarder dollars i år på grund af retningslinjerne vedrørende social distancering," bemærker Cohen. "Desuden forventes dette tal at vokse betydeligt, når vi går mod julen," fortsætter han. "Ifølge rapporten forudsiger 60 procent af forbrugerne, at de planlægger at gøre al deres shopping på nettet i år. Svindlere ser det som en hidtil uset mulighed."

Hold øje med falske websider og forfalskede varer

"Forbrugerne spørger os ofte, hvordan de kan identificere et spam-websted i tiden op til Black Friday. Hvad vi kan sige er, at forbrugerne skal være på udkig efter dårlig stavning og grammatik," forklarer Cohen. " Virksomheder, der ikke giver kontaktoplysninger på hjemmesiden, en fysisk adresse eller et telefonnummer, bør være en advarsel til forbrugerne på nettet " tilføjer han. "Under alle omstændigheder skal du altid søge efter brugeranmeldelser på nettet vedrørende produkter eller virksomheder, da positive feedbacks fra andre forbrugere kan give tillid, mens negative feedbacks er et relativt godt tegn til forbrugerne om at være forsigtige eller helt at undgå et køb," rådgiver han . "Og som man siger," konkluderer Cohen, "hvis det ser for godt ud til at være sandt, så er det det nok også"

MyChargeBacks fem sikkerhedstips til 2020-online indkøb:

Køb kun mærkevarer på verificerede, anerkendte websidermed cybersikkerheds procedurer og kodet betaling. Husk, at sociale medieplatforme er et populært sted for svindlere til at annoncere for uovertrufne store rabatter på mærkevarer. Tag ikke chancen og slet ikke ved en svært utroværdig pris. Undgå forhandlere, der kun tillader transaktioner i cryptovaluta, hvilket er mistænkeligt, fordi krypto er blevet den foretrukne betalingsmulighed for svindlere. Pas på "phishing-e-mail" svindel, der hvor der linkes til en forfalsket hjemmeside, der næsten ligner originalen. Foretag aldrig onlinekøb via gratis WiFi-netværk. Hackere kan let få adgang til dem, kompromittere din data og begå identitetstyveri.

Om MyChargeBack

MyChargeBack er et internationalt finansfirma , der specialiserer sig i kompleks indsigelsesløsning. I samarbejde med over 800 banker over hele verden har det hentet millioner af dollars til kunder i mere end 100 lande. Disse sager involverer typisk køb af varer eller tjenester på nettet, der ikke blev leveret som aftalt. Grundlagt i 2016, MyChargeBack opretholder repræsentationskontorer på fire kontinenter.

