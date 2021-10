MyChargeBack - webbplatsen för tvistlösning på frammarsch i Skandinavien

Gratis utvärderingsverktyg för återbetalning som gör det möjligt för kortinnehavare att bättre förstå sina konsumenträttigheter

KÖPENHAMN, Danmark, 27 oktober, 2021 MyChargeBack, det internationella finanstjänsteföretaget som specialiserat sig på att lösa komplicerade transaktionstvister där kortet inte varit närvarande, rapporterar en ökning av intresset i de nordiska länderna för sin nya webbplats, Pengeretur.dk/ .

Pengeretur är den enda byrån för skandinaviska konsumenter som ger insikt om vilka rättigheter och skydd, regler och bestämmelser som styr deras återbetalningar samt tillhandahåller andra utbildningsresurser.

Tack vare Pengereturs unika, algoritmdrivna utvärderingsverktyg kan konsumenter avgöra om deras tvister uppfyller de kriterier för återbetalning som fastställts av kreditkortsnätverken. Det kostnadsfria verktyget är utformat för att täcka ett stort spektrum av transaktioner – från e-handelstransaktioner till investeringar – för att konsumenterna ska kunna lösa sina tvister snabbt och effektivt.

"Covid förändrade världens betalningslandskap och ökade avsevärt antalet online-transaktioner där kortet inte var närvarande", konstaterar Judith Dayan Persson, MyChargeBacks Vice President of European Operations and Business Development, baserad i Köpenhamn. "Och det är en utmaning, eftersom vår forskning visar att en av sex skandinaviska konsumenter är omedvetna om att pengar som förlorats med ett kredit- eller betalkort kan återfås via återbetalning", tillägger hon. "Det som lockar skandinaviska konsumenter till Pengeretur.dk är att de där, på mindre än 90 sekunder, kan ta reda på om deras tvist kan hanteras enligt riktlinjerna för återbetalning!"

Onlineverktyget Pengeretur för utvärdering av återbetalning finns på engelska för att tillgodose invånare i alla de nordiska länderna.

Om MyChargeBack

Pengeretur är en del av MyChargeBack-familjen, en världsledare när det gäller att lösa komplicerade tvister där kortet inte varit närvarande, och som har banat väg för innovativa strategier för att följa upp återbetalningar och andra former av upprättelser. Vårt uppdrag är att skapa lika villkor i betalningsbranschen genom att förbättra hur konsumenter och utfärdande banker arbetar för att bedöma och validera tvister, och att underlätta återbetalning av kryptovalutor genom att använda toppmodern teknik för att genomföra forensiska undersökningar av blockkedjan. Vår framgång, som leds av tidigare finanschefer med expertis inom betalningar, regleringar och juridik, förstärks av vårt samarbete med mer än 800 banker och 450 brottsbekämpande organ i över 100 länder, vilket gör att vi kan hjälpa tusentals kunder att få tillbaka miljoner i tillgångar som annars skulle ha gått förlorade. MyChargeBack grundades 2016 och har kontor i New York, London, Tel Aviv, Pretoria och Köpenhamn.

Kontaktperson:

Reuben Eliaz

[email protected]

+32-2-808 39 02, anknytning 600

