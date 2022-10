MycoWorks gibt Eröffnung seines Pariser Büros bekannt

Führender Anbieter von Biomaterialien baut europäische Niederlassung auf, um Nachfrage der Luxus- und Modeindustrie nach seiner Lederalternative Fine Mycelium™ zu bedienen

PARIS, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heute gab das Innovationsunternehmen für Biomaterialien MycoWorks die Eröffnung seines neuen Büros in Paris, Frankreich, bekannt.

„Viele der Luxuspartner von MycoWorks sind in Europa ansässig", sagte Matt Scullin, CEO von MycoWorks. „Unsere Präsenz in Paris ermöglicht es uns, eng mit Marken zusammenzuarbeiten, die Produkte aus Fine Mycelium auf den Markt bringen wollen."

Die Fine-Mycelium-Technologie von MycoWorks erschließt neue Designmöglichkeiten, indem das Myzel – die unendlich erneuerbare Wurzelstruktur von Pilzen – während des Wachstums verarbeitet wird. Das Ergebnis ist ein natürliches Material, das in Aussehen, Haptik und Leistung den hochwertigsten tierischen Ledern entspricht und die Umwelt nur wenig belastet.

Das Pariser Büro an der prestigeträchtigen Rue de la Paix bringt Fine Mycelium näher an führende Modehäuser heran. Designer, Markenpartner und örtliche Lederateliers können Fine-Mycelium-Materialien aus erster Hand erleben, mehr über die patentierte Technologie des Unternehmens erfahren und sich mit Teammitgliedern vor Ort in Verbindung setzen.

„Nach der bahnbrechenden Entwicklung unserer Produktionsanlage in South Carolina bestätigt die Eröffnung eines Büros in Paris das Engagement von MycoWorks, unseren Luxuspartnern engagierte Unterstützung zu bieten", sagte Fred Martel, SVP von MycoWorks für Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

Um sich mit dem MycoWorks-Team in Paris in Verbindung zu setzen

Informationen zu MycoWorks

Im Jahr 2013 gründeten Philip Ross und Sophia Wang MycoWorks, ein in San Francisco ansässiges Unternehmen für Biomaterialien, das sich dem Ziel verschrieben hat, neue Myzelmaterialien in die Welt zu bringen. Die patentierte Technologie Fine Mycelium von MycoWorks, eine fortschrittliche Fertigungsplattform und ein Durchbruch in der Materialwissenschaft, entwickelt Myzel während des Wachstums technologisch weiter, um proprietäre ineinandergreifende Zellstrukturen für einzigartige Stärke und Langlebigkeit zu erhalten.

