MyGroser erwartet beschleunigtes Wachstum im Online-Lebensmittelgeschäft und startet Finanzierungsrunde zur Expansion in Südostasien

Dienst weist einen klaren Plan zur Profitabilität auf - basierend auf einem bewährten Technologie-Stack, durchgängigem Lieferkettenmanagement, eigener Liefersysteme und einem schnell wachsenden Kundenstamm

Vielfältige Managementteams bringen ein ausgewogenes Verhältnis an Gender-Mix, Erfahrung und Enthusiasmus mit, um ein traditionelles Geschäft für das digitale Zeitalter neu zu beleben

Verfügbarkeit des Dienstes während der malaysischen Covid-19-Reaktion beweist die Fähigkeit, Sicherheit, Hygiene und Bequemlichkeit zu gewährleisten und gleichzeitig täglich zu liefern

KUALA LUMPUR, Malaysia, 12. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Der führende unabhängige Online-Lebensmitteldienst MYGROSER ( www.mygroser.com ) meldete heute die erfolgte Erweiterung seiner Lieferkapazitäten, um Verbraucher und Unternehmen in Malaysia im Zuge der Pandemiebekämpfung des Landes zu unterstützen. MyGroser bietet frische Lebensmittel, Frischwaren, Backwaren, Artikel des täglichen Bedarfs und Lebensmittel-Lieferdienste in Malaysias Lebensmittel- und Supermarktsektor im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an. MyGroser ist während des gesamten Zeitraums der Bewegungskontrollverordnung (Movement Control Order, MCO) des Landes verfügbar geblieben und liefert täglich Lebensmittelbestellungen an Tausende von Verbrauchern, die einer nationalen Bewegungsbeschränkung unterliegen.