MYLE VAPE REMPORTE LE PRIX DE LA « MEILLEURE MARQUE » LORS DES MENA VAPE AWARDS 2022

RIDGEFIELD, N.J., 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- MYLE Vape, une marque mondiale que les consommateurs connaissent et en laquelle ils ont confiance, a remporté le prix de la « meilleure marque » lors des Middle East & North Africa (MENA) Vape Awards qui ont eu lieu à Dubaï la semaine dernière. Cette marque de reconnaissance survient dans la foulée du prix du « leader de l'industrie » décerné à l'entreprise lors de l'édition 2022 des Vapouround Awards qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci au Royaume-Uni.

« Je suis impressionné par la façon dont l'industrie a adhéré à notre réussite en tant que marque mondiale et leader de l'industrie du vapotage. Bien que nous soyons très touchés, cela place également la barre très haut pour notre entreprise. Nous sommes fiers d'investir dans la recherche et le développement et de veiller à ce que MYLE mette au point des produits de vapotage sûrs et efficaces pour les consommateurs du monde entier », a déclaré Ariel Gorelik, cofondateur et président directeur général.

Ariel Gorelik a créé MYLE à seulement 30 ans dans le but d'offrir des produits de vapotage sécuritaires et efficaces et, au cours des sept dernières années, il a fait de son entreprise un chef de file reconnu dans le secteur du vapotage à l'échelle mondiale. Le fait qu'il obtienne ce type de reconnaissance de son leadership à 37 ans seulement, au sein d'une industrie mondiale en évolution rapide et constante de 18 milliards de dollars est tout simplement remarquable.

« Il est difficile de rester à l'avant-garde d'une industrie qui innove et change continuellement en raison de la réglementation propre à chaque pays. Cela nous incite à demeurer vigilants face à toutes les perspectives commerciales », a ajouté Ariel Gorelik, cofondateur et président directeur général.

La semaine dernière, MYLE a présenté le Meta Bar et le système Meta Pod destinés au marché des Émirats arabes unis lors du World Vape Show de Dubaï auquel ont participé des grossistes, des distributeurs et des détaillants. L'engouement était bien réel pour ces produits bientôt disponibles; ils ont suscité un grand intérêt de la part d'un réseau interentreprises d'acheteurs déjà conquis.

MYLE Vape, une entreprise mondiale de vapotage lancée en 2015, a été créée pour offrir une alternative sûre et désirable aux cigarettes combustibles, qui soit agréable pour le consommateur en termes de facilité d'utilisation, de personnalisation et de durabilité.

Les décennies d'expérience de l'industrie que l'équipe dirigeante apporte à MYLE Vape, combinées à une équipe de fabrication de classe mondiale et à un budget de recherche et développement qui n'a cessé de croître depuis la création de MYLE Vape, ont permis un design et une innovation technologique de renommée mondiale. MYLE Vape fabrique des produits jetables, des systèmes de pods supplémentaires, des dispositifs rechargeables et des accessoires de vapotage qui sont distribués dans le monde entier en dehors des États-Unis.

