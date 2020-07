MYPINPAD erhält die weltweit erste Zertifizierung für kontaktlose Kartenzahlungen auf Mobilgeräten

Die Zertifizierung stärkt die Sicherheit der Kreditkartenakzeptanz auf Smartphones und Tablets und trägt dazu bei, Vertrauen in die neue Technologie aufzubauen, mit der Händler auf traditionelle Zahlungsterminals verzichten können.

NORTHBROOK, Illinois, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- UL, ein weltweit führendes Unternehmen der Sicherheitswissenschaften, gab heute bekannt, dass MYPINPAD, ein Anbieter von sicherer persönlicher Authentifizierung für Zahlungslösungen auf Smartphones und Tablets, als erstes Unternehmen weltweit nach den Sicherheits- und Testanforderungen des Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council's Contactless Payments on COTS (CPoC™) für seine MYPINPAD-SoftPOS-Lösung zertifiziert wurde.

Die CPoC-Sicherheits- und Testanforderungen stellen eine Reihe von Grundsätzen und Anforderungen an eine Lösung für die kontaktlose Akzeptanz mobiler Zahlungen dar und bieten einen Sicherheitsrahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und Integrität sensibler Zahlungsinformationen, die in CPoC-Lösungen erfasst und verarbeitet werden. MYPINPAD SoftPOS erleichtert kontaktlose, chipbasierte Zahlungen unter Verwendung der Nahfeld-Kommunikationsschnittstelle (NFC) gängiger handelsüblicher Geräte (COTS), wie z. B. Smartphones oder Tablets. MYPINPAD SoftPOS wurde entwickelt, um Händlern eine flexible Zahlungsannahme zu ermöglichen. MYPINPAD SoftPOS adressiert online basierte, kontaktlose, chipbasierte Transaktionen, die die Akzeptanz von Händlern ermöglichen.

Die CPoC-Zertifizierung bedeutet, dass MYPINPAD SoftPOS wichtige Sicherheitsanforderungen erfüllt, die dazu beitragen, die Sicherheit der über die NFC-Schnittstelle und den kontaktlosen Kernel auf dem COTS-Gerät erhaltenen Zahlungsdaten zu gewährleisten. Diese Sicherheitsmechanismen, Kontrollen und Abhilfemaßnahmen schützen die Kontodaten und andere Vermögenswerte des Verbrauchers, wie z. B. kryptografische Schlüssel, und schützen den Zahlungsprozess auch dann, wenn er mit Geräten der Verbraucherklasse wie Mobiltelefonen durchgeführt wird.

Laut Colin Greene, CEO, MYPINPAD, sorgt die CPoC-Zertifizierung für Vertrauen des Marktes in die Technologie von MYPINPAD. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit UL. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Zahlungsindustrie hat UL MYPINPAD dazu beigetragen, das Vertrauen sowohl bei Partnern als auch bei Kunden zu stärken und den Weg für die bedeutende Einführung einer bahnbrechenden Technologie geebnet, die das Potenzial hat, Kartenzahlungstransaktionssysteme für immer zu revolutionieren", so Herr Greene.

Gegenwärtig können Händler Kartenzahlungen über ein dediziertes Kreditkarten-Terminal akzeptieren oder Zahlungen über Hardware-Lesegeräte abwickeln, die Magnetstreifendaten an eine Zahlungsanwendung übertragen, die auf einem PC oder Mobilgerät läuft. MYPINPAD SoftPOS ermöglicht es Händlern, beide Optionen vollständig zu umgehen und eine kontaktlose Transaktion auf einem Smartphone oder Tablet ohne externe Hardware durchzuführen.

Isabelle Noblanc, Vice President und General Manager, UL's Identity Management and Security Division, meinte dazu: „Unternehmen, die intelligente und sichere Zahlungssysteme entwickeln, die erfolgreiche Unternehme und Marken antreiben, müssen innovativ sein und sich dabei von Sicherheit leiten lassen. Aus diesem Grund beglückwünscht UL als führende Autorität für Sicherheit MYPINPAD dazu, die allererste Zertifizierung für die CPoC-Anforderungen von PCI erzielt zu haben. Dieser Meilenstein trägt dazu bei, die Konformität von MYPINPAD zu gewährleisten und zeigt weiter, wie UL die Sicherheit des Zahlungsökosystems verbessert.

