MYPINPAD ontvangt 's werelds eerste certificering voor contactloze kaartbetalingen op mobiele apparaten

Certificering verbetert de beveiliging van creditcardacceptatie op smartphones en tablets en helpt om het vertrouwen in nieuwe technologie op te bouwen waardoor handelaren in staat gesteld worden om af te zien van traditionele betaalterminals.

NORTHBROOK, Illinois, 30 juli 2020 /PRNewswire/ -- UL, een toonaangevend wereldwijd bedrijf in veiligheidswetenschappen, kondigde vandaag aan dat MYPINPAD, een leverancier van veilige persoonlijke authenticatie voor betalingsoplossingen op smartphones en tablets, wereldwijd het eerste bedrijf is dat gecertificeerd is voor zijn MYPINPAD SoftPOS-oplossing, volgens de beveiligingsnormen van de Betaalkaartindustrie (PCI), de beveiligings- en testvereisten van de Council's Contactless Payments on COTS (CPoC™).

De CPoC beveiligings- en testvereisten, een reeks beginselen en vereisten voor een mobiele betaal-contactloze acceptatieoplossing, bieden een beveiligingskader om de vertrouwelijkheid en integriteit van gevoelige betalingsinformatie, vastgelegd en verwerkt in CPoC-oplossingen, te beschermen. MYPINPAD SoftPOS vergemakkelijkt contactloze chipgebaseerde betalingen door gebruik te maken van het near-field communicatie (NFC)-interface van gewone commerciële kant-en-klare (COTS - commercial off-the-shelf) apparaten, zoals smartphones of tablets. MYPINPAD SoftPOS, ontworpen om handelaren flexibele betalingsacceptatie te bieden, richt zich op contactloze chip-gebaseerde transacties die verder acceptatie door de handelaar mogelijk maakt.

CPoC-certificering betekent dat MYPINPAD SoftPOS voldoet aan de belangrijkste veiligheidseisen zodat ervoor gezorgd wordt dat de veiligheid van de betalingsgegevens verkregen via de NFC-interface en de contactloze kernel op het COTS-apparaat, gewaarborgd blijven. Deze beveiligingsmechanismen, controles en mitigaties beschermen de accountgegevens en andere activa van de consument, zoals de cryptografische sleutels, en helpen om ervoor te zorgen dat het betalingsproces beschermd is zelfs wanneer het wordt uitgevoerd op apparaten van consumentenkwaliteit, zoals mobiele telefoons.

Volgens Colin Greene, CEO, MYPINPAD, geeft de CPoC-certificering de markt vertrouwen in de technologie van MYPINPAD. "We zijn enorm blij over onze samenwerking met UL. UL's uitgebreide ervaring in de betalingssector heeft geholpen om het vertrouwen in MYPINPAD bij zowel partners als klanten op te wekken en de weg vrij te maken voor aanzienlijke acceptatie van een disruptieve technologie dat het potentieel heeft om kaarttransacties voor altijd te veranderen," aldus Greene.

Momenteel kunnen handelaren kaartbetalingen accepteren met behulp van een speciale creditcardterminal, of zij kunnen betalingen verwerken via hardwarelezers die magnetische streepgegevens kunnen overdragen naar een betalingstoepassing op een pc of mobiel apparaat. MYPINPAD SoftPOS stelt handelaren in staat om beide opties volledig te omzeilen en een contactloze transactie uit te voeren op een smartphone of tablet zonder hulp van externe hardware.

Isabelle Noblanc, Vice President en General Manager van UL's Identity Management and Security-divisie, zei, "Bedrijven die slimme en veilige betalingssystemen ontwikkelen voor succesvolle bedrijven en merken, moet innoveren met beveiliging als centraal aandachtspunt. Dit is waarom UL, als de toonaangevende veiligheid- en beveiligingsautoriteit, verheugd is dat MYPINPAD het allereerste bedrijf is dat de certificering voor PCI's CPoC-vereisten heeft ontvangen. Deze mijlpaal helpt om de naleving van MYPINPAD te waarborgen en laat verder zien hoe UL de veiligheid van het betalingsecosysteem verbetert."

