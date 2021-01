MyPlates.com, ¡la tienda de placas con todos los servicios de Texas!

Al comprar en el nuevo www.myplates.com, los texanos pueden estar seguros de que todas las placas que antes estaban en el sitio de TxDMV conservan el mismo precio, nada ha cambiado, ¡excepto la comodidad! Las placas en el nuevo sitio web van desde $30 al año, y las personalizaciones desde $40 al año. El nuevo www.myplates.com también cuenta con todas las placas estatales y militares que TxDMV ofrecía antes, las que usualmente son gratuitas para los texanos elegibles.

Otra novedad es el ambiente receptivo del sitio web renovado de My Plates, que hace fácil para los texanos visualizar, crear y comprar sus placas especiales entre múltiples modelos. Ahora es posible comprar fácilmente desde su laptop, su tableta o su celular.

Una nueva campaña de marketing programada para lanzarse en enero de 2021 presentará la novedosa tienda con todos los servicios relacionados con las placas especiales. Esta campaña busca que los texanos puedan enterarse de que My Plates lo tiene todo. Ya sea que busca una placa militar, una de conservación del ambiente o una para apoyar alguna causa benéfica, My Plates la tiene. Cabe resaltar que My Plates seguirá ofreciendo los diseños de proveedor actuales, incluido el Classic Black, la placa más popular en Texas, que puede llevar un mensaje personalizado de siete letras.

My Plates se lanzó en noviembre de 2009 y ha vendido cerca de 500,000 placas especiales en todo el estado, recaudando más de $100 millones para los ingresos generales de Texas. Además de estos ingresos, también ha recaudado millones para diferentes universidades, obras benéficas y becas estudiantiles.

"Estamos muy complacidos con el éxito del programa hasta la fecha, esto gracias a todos los texanos que lo han apropiado y apoyado, y esperamos seguir siendo exitosos para el estado de Texas", expresó Steve Farra, presidente de My Plates.

Los texanos que deseen conocer más pueden visitar www.myplates.com, llamar al centro de servicio al cliente de My Plates en el 888-769-7528 (L - V de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.), o visitar su oficina de impuestos del condado.

My Plates diseña y comercializa placas especiales nuevas como proveedor del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. Los texanos han comprado más de 495,000 placas de My Plates desde noviembre de 2009, lo que ha permitido recaudar más de $100 millones de ingresos estatales. El objetivo de My Plates es crear relaciones de beneficio común a largo plazo que permitan maximizar los ingresos para el estado a través de la venta de placas especiales My Plates. www.myplates.com.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas registra y matricula vehículos motorizados, otorga licencias a comercializadores de vehículos motorizados, acredita transportadores motorizados, emite permisos de carga sobredimensionada o con exceso de peso, investiga quejas contra concesionarios y transportadores motorizados, y otorga subvenciones a agencias policiales para reducir robos y asaltos a vehículos. Obtenga más información en www.txdmv.gov.

