MyRealGames.com annonce ses nouveaux jeux pour l'automne

« Octobre et novembre figurent parmi nos mois les plus chargés de l'année, puisque les températures commencent à baisser et que l'on est plus enclin à rester confortablement installé chez soi », a déclaré Nikolai Veselov de MyRealGames.com. « C'est pour cela que nous avons compilé une série de nouveaux jeux de premier ordre qui raviront nos visiteurs par tous les temps. »

Les fans de jeux d'objets cachés, toujours parmi les jeux les plus populaires, apprécieront à coup sûr Farmington Tales 2: Winter Crop. Dans ce jeu combinant agriculture et objets cachés, les joueurs doivent faire prospérer les cultures et la ferme alors que l'hiver s'installe dans le cadre enneigé des pittoresques Dahlia Farms.

Conflict Craft, un jeu de tir et de gestion du temps, est également nouveau cette saison. Dans une réalité alternative, les joueurs devront faire preuve d'intelligence pour tromper l'ennemi, défendre leurs propres unités et protéger leurs ressources contre des armées de terroristes.

Autre nouveauté, Crazycle figure parmi plusieurs nouveaux jeux de course de voitures et divertira tous les membres de la famille. Les joueurs choisissent tout simplement leur véhicule puis se lancent sur les circuits pour mener à bien leurs missions.

Enfin, avec pas moins de 40 niveaux, deux mondes inédits et un ennemi impitoyable à vaincre, Iron Sea Frontier Defenders exige une main ferme et un esprit stratégique. Les joueurs doivent défendre les forts et construire des canons pour remporter la victoire.

Pour en savoir plus et pour jouer, rendez-vous sur le site : http://www.myrealgames.com/fr/. Aucune inscription n'est requise pour jouer aux jeux gratuits en ligne, téléchargeables sur mobile ou PC.