Mystifly anuncia lançamento de plataforma API de nova geração de varejo e compras para companhias aéreas

CINGAPURA, 13 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Mystifly, o mercado global líder de varejo e compras de passagens aéreas, anuncia o lançamento de sua plataforma API de nova geração de varejo e compras de passagens aéreas, a 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR1.0)'. Com a introdução do recurso Branded Fares (tarifas de marca) e vendas de produtos auxiliares de apoio, essa plataforma de API é uma loja de parada única para todas as necessidades de compras de intermediários de viagens das companhias aéreas. A ASR1.0 combina empresas de baixo custo e o varejo de companhias aéreas em serviço completo em uma única plataforma de API.

No decorrer dos anos, as ofertas da companhia aérea foram restritas a uma abordagem de vendas de assentos que levou a uma competição movida pelo preço e comoditização das ofertas das companhias aéreas, tornando cada oferta de companhia aérea indistinguível do produto da concorrência. A limitação de uma abordagem centrada em assentos com base nas plataformas intermediárias de distribuição também quer dizer que os revendedores de viagens on-line carecem da capacidade de oferecer opções de tarifas diferenciadas com serviços auxiliares aos seus passageiros. A Mystifly preenche essa lacuna com Branded Fares em sua plataforma de comercialização de distribuição de conteúdo para companhias aéreas, a 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR)1.0'. Com a ASR1.0, a Mystifly também permite que companhias aéreas de capacidade NDC & OneOrder ofereçam seu conteúdo de maneira efetiva a revendedores de viagens.

A oferta da plataforma beneficia viajantes com mais opções de itinerário, mais tarifas em outras categorias e mais serviços de voo com conveniência de comparação de opções em um único lugar. Os intermediários de viagem agora podem ajudar os passageiros a personalizar suas viagens acrescentando outros serviços auxiliares ao seu carrinho, o que pode aumentar os lucros e impulsionar a fidelidade à marca da companhia aérea. Mais de 20 grandes companhias aéreas globais se uniram a essa revolução do varejo e há mais companhias aéreas a caminho.

"Há mais de uma década, a Mystifly tem crescido até se tornar uma líder de pensamento no setor de varejo de companhias aéreas. Com esse aprimoramento, queremos tratar das limitações atuais de distribuição do setor e garantir uma experiência de compras transparente. Nós cremos que os esforços tomados para aprimorar nossas ofertas às tarifas aéreas vão beneficiar nossos parceiros de viagens, permitindo-lhes criar melhores experiências aos seus passageiros e impulsionando a fidelidade da marca às companhias aéreas que se projetam para o futuro", declarou Rajeev Kumar, CEO da Mystifly.

Sobre a Mystifly:

Fundada em 2009, a Mystifly é um mercado global B2B de tarifas aéreas que oferece meios para o varejo de companhias aéreas e tarifas aéreas de mais de 750 companhias aéreas IATA e não IATA, incluindo mais de 180 companhias de baixo custo. Essencial para a estratégia futura da Mystifly, seu Value Hub Marketplace aperfeiçoa iniciativas de varejo do setor aéreo tais como NDC, One Order e NewGen ISS, reunindo distribuição, atendimento e pagamento em uma única plataforma. O pacote de produtos da Mystifly atende a mais de 2.500 intermediários on-line de viagens no mundo todo.

