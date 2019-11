Mystifly kündigt Start von „OnePoint C2" an - der ersten maßgeschneiderten API der Branche für eine neue Erfahrung im Fluggeschäft

Die weltweit führende Flugbörse möchte mit seiner neuesten Produktfunktion den Umbuchungs-/Stornierungsprozess revolutionieren

SINGAPUR, 18. November 2019 /PRNewswire/ -- Mystifly stellt seine neueste Initiative zur Vereinfachung der Vorgänge nach dem Flugticketerwerb vor – „OnePoint C2". C2 bietet Zwischenhändlern von Flugreisen einen besseren Service für ihre Kunden und ermöglicht automatische Stornierungen und Umbuchungen mit nur einem Klick. In Kombination mit der Programmierschnittstelle (API) OnePoint ermöglicht C2 Online-Reisebüros, horizontalen/vertikalen E-Commerce-Anbietern und anderen Unternehmen, auf reibungslose Art Flugreisen anzubieten.

Folgende Funktionen machen C2 zu einem einzigartigen Angebot für Online-Reisebüros:

Sofortige garantierte Strafgebühren bei Kostenerstattung/Umbuchungen von Flugtickets

Über 200 Fluggesellschaften abgedeckt

API für lastschriftfreie Kostenerstattung/Umbuchung von Flugtickets mit einem Klick

C2 ist NPL/ML-gesteuert und wurde anhand der Umbuchungs-/Stornierungsdaten von 6 Jahren modelliert. Dies bietet die Möglichkeit, den Umgang mit Anfragen nach der Buchung neu zu definieren. „In diesem Jahrzehnt wird das Fluggeschäft revolutioniert. Mystifly als Marke und Partner der Luftverkehrsbranche möchte jeden Schritt des Flugticketkaufes verbessern. Mit unserem neuesten Angebot, C2, haben wir unsere Erfahrung im weltweiten Flugticketgeschäft, tiefgehende Branchenkenntnisse und Petabytes von Daten und Maschinenlernen zusammengebracht und ein Produkt geschaffen, das die Strafgebühren für Umbuchungs-/Stornierungsanfragen sofort und präzise aktualisiert. Dieser einfache und doch effektive Prozess macht die bisherige Vorgehensweise überflüssig und bereit den Weg für ein effizienteres Verkaufsgeschäft", so Rajeev Kumar, Gründer und CEO von Mystifly.

Mit einer Kultur, die Innovation und Exzellenz fördert, wird Mystifly das Fluggeschäftsumfeld weiter revolutionieren. Wenn Sie mehr über Mystifly, OnePoint, C2 und deren Einsatzmöglichkeiten erfahren möchten, besuchen Sie das Mystifly-Team von 18.–21. November 2019 auf der Phocuswright-Konferenz in Miami.

Informationen zu Mystifly:

Mystifly ist eine weltweite B2B-Flugbörse, die Tickets und Airline-Handelsmöglichkeiten für mehr als 750 IATA- und Nicht-IATA-Airlines anbietet, darunter mehr als 180 Billigflieger. Diese werden in mehr als 80 Ländern eingekauft. Mystifly wurde 2009 gegründet und strebt danach, mit der richtigen Mischung aus Technologie und innovativen Gedankengängen Lösungen zu schaffen, die das Fluggeschäft verändern und vereinfachen. Kern der künftigen Strategie des Value Hub Marketplace von Mystifly ist es, Initiativen aus dem Fluggeschäft wie NDC, One Order und NewGen ISS zu fördern und die Distribution, Durchführung und Bezahlung in einer Plattform zusammenzubringen.

Die Produktsuite von Mystifly wird weltweit bei mehr als 2500 Kunden eingesetzt. Nach Abschluss der Serie A wird das Unternehmen, das bereits schwarze Zahlen schreibt, in Kürze seinen Serie-B-Kapitalbeschaffungsplan bekannt geben.

Kontakt:

Jyothi P S

Manager – Marketing

E-Mail: marketing@mystifly.com

M: +91-80-67046000

