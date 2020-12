Mytheresa annonce avoir déposé une demande de déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour une proposition d'un premier appel public à l'épargne

MUNICH, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V., société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis dans le cadre d'une première émission publique proposée de titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères représentant ses actions ordinaires.

Le nombre de titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères à émettre et la fourchette de prix pour l'émission proposée n'ont pas encore été déterminés.

Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent à titre de teneurs de livres principaux et de représentants des souscripteurs pour l'émission proposée. Credit Suisse Securities (USA) LLC et UBS Investment Bank agissent à titre de teneurs de livres pour l'émission proposée. Jefferies Group LLC agit à titre de comanager et Cowen Inc. agit à titre de teneur de livre passif pour l'émission proposée.

L'émission proposée sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires des prospectus provisoires relatifs à l'émission pourront être obtenus, lorsque disponibles, auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, 180, rue Varick, 2e étage, New York, New York 10014, à l'attention de : Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Téléphone : 866-803-9204 E-mail : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 concernant ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, et il n'est pas non plus possible d'en accepter une sollicitation d'offre d'achat avant la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

Contacts pour les relations publiques Contacts pour la presse d'affaires



Mytheresa.com GmbH Edelman, États-Unis Sandra Romano Ted McHugh et Nicole Briguet Téléphone portable : +49 152 54725178 Téléphone : +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 Téléphone : +49 89 127695-236 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]





Edelman, Allemagne, Autriche, Suisse

Ruediger Assion

Téléphone portable : +49 162 4909624

Téléphone : +49 221 8282-8111

E-mail : [email protected]

Logo ─ https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg

SOURCE Mytheresa