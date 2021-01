Mytheresa annonce la première offre au public de ses titres financiers

MUNICH, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui la première offre au public de ses titres financiers (OPTF) représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères (« titres »). MYT Netherlands Parent B.V. offre 15 647 059 titres au public. Chaque titre représente une action ordinaire de la Société. La Société a également accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour l'achat d'un maximum de 2 347 058 supplémentaires de ses titres au prix de l'offre dans le cadre de l'OPTF, moins les réductions de prise ferme et les commissions. Le prix de l'offre pour un titre dans le cadre de l'OPTF devrait se situer entre 16 $ et 18 $. Mytheresa a demandé d'inscrire ses titres à la Bourse de New York sous le symbole « MYTE ».

Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent à titre de teneurs de plume et de représentants des souscripteurs pour l'émission proposée. Credit Suisse Securities (USA) LLC et UBS Securities LLC agissent à titre de teneurs de livre pour l'émission proposée. Jefferies LLC agit à titre de cogestionnaire et Cowen and Company LLC agit à titre de teneur de livre passif pour l'émission proposée.

L'émission proposée sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'émission peuvent être obtenus en communiquant avec : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, à l'attention de : Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood New York 11717. Téléphone : 866-803-9204; adresse e-mail : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relatif à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être offerts ni vendus avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « renseignements prospectifs », y compris en ce qui concerne la première offre au public de titres financiers. Ces énoncés comprennent des mots ou expressions comme « on s'attend » ou « fera » et d'expressions et de mots semblables faisant référence au futur. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, y compris les risques décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préliminaire et ailleurs dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat exprimé ou implicite par un énoncé prospectif. Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats futurs. La Société n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué pour refléter les changements survenus depuis la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Contacts pour les relations publiques Contacts pour la presse d'affaires



Mytheresa.com GmbH Edelman, États-Unis Sandra Romano Ted McHugh et Nicole Briguet Téléphone portable : +49 152 54725178 Téléphone : +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 Téléphone : +49 89 127695-236 Adresse e-mail :[email protected] Adresse e-mail :[email protected] Adresse e-mail : [email protected]





Edelman, Allemagne, Autriche, Suisse

Ruediger Assion

Téléphone portable : +49 162 4909624

Téléphone : +49 221 8282-8111

Adresse e-mail : [email protected]

Logo ─ https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg

SOURCE Mytheresa