Mytheresa apresenta Declaração de Registro à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") para proposta de oferta pública inicial

MUNIQUE, 29 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V., a empresa matriz do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje que apresentou publicamente uma Declaração de Registro no Formulário F-1 para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") relativa à oferta pública inicial proposta de Ações Depositárias Americanas representando suas ações ordinárias.

O número de Ações Depositárias Americanas a serem oferecidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados.

Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como principais gestores de subscrição e representantes dos subscritores da oferta proposta. O Credit Suisse Securities (EUA) LLC e o UBS Investment Bank estão atuando como gestores de subscrição para a oferta proposta. O Jefferies Group LLC está atuando como co-gerente e o Cowen Inc. está atuando como subscritor passivo para a oferta proposta.

A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. As cópias do prospecto preliminar relativas à oferta poderão ser obtidas, quando disponíveis, junto à: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, Nova York 10014, A/C: Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717 telefone: 866-803-9204 e-mail: [email protected].

Uma Declaração de Registro no Formulário F-1 referente a esses títulos foi arquivada na SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

FONTE Mytheresa

