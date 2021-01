Mytheresa comemora sua estreia como empresa pública

MUNIQUE, 21 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" ou a "Empresa"), a empresa controladora do Mytheresa Group GmbH, comemora hoje sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") como uma empresa de capital aberto com as ações começando a negociar sob o código ticker "MYTE". Membros da equipe de gestão da Mytheresa tocarão virtualmente o sino de abertura na NYSE às 9H30, ET / 15H30 CET.

"Hoje é um marco emocionante para a Mytheresa", disse Michael Kliger, diretor executivo da Mytheresa. "A Mytheresa se tornou uma plataforma global de moda de luxo. Todos os dias, oferecemos uma experiência de compra digital de itens de luxo personalizada incomparável para clientes em todo o mundo e inspiramos sua fidelidade por meio de curadoria elevada, ofertas exclusivas, conteúdo envolvente e serviço excepcional. Estamos em uma posição de solidez, ressaltada por nossa proposta de valor diferenciada para marcas e clientes e nosso crescimento lucrativo que tem se mostrado duradouro e escalonável".

Michael Kliger continuou: "O futuro da Mytheresa é brilhante, à medida que consumidores abastados em todo o mundo adotam rapidamente as compras on-line de itens de moda de luxo. Quero agradecer à nossa incrível equipe de especialistas em operações de luxo, digital, técnica e de serviços por sua incrível paixão em oferecer uma experiência de compra digital de luxo personalizada incomparável. Também gostaria de agradecer aos nossos mais de 200 parceiros de marca por seu apoio contínuo e parceria na construção de nossos negócios. Por fim, e o mais importante, quero agradecer aos nossos clientes, pois sua lealdade e amor por nosso negócio nos permitiu realizar esta jornada incrível, na qual esperamos continuar juntos. "

A oferta de American Depositary Shares foi feita apenas por meio de um prospecto. As cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas junto ao: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefone: 866-803-9204 e-mail: [email protected].

Uma declaração de registro relacionada à venda desses títulos foi homologada e efetivada pela Comissão de Valores Mobiliários. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas no site da Securities and Exchange Commission em www.sec.gov.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Mytheresa

A Mytheresa é um dos principais varejistas de comércio eletrônico de luxo global. A Mytheresa foi lançada em 2006 e oferece roupas, sapatos, bolsas e acessórios para mulheres, homens e crianças. A edição altamente curada é voltada ao luxo verdadeiro com marcas de designer como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muitos outros. A experiência digital exclusiva da Mytheresa baseia-se em um foco acentuado em compradores de alto luxo, ofertas exclusivas de produtos e conteúdo, plataformas líderes em tecnologia e análise, bem como operações de serviço de alta qualidade.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui "informações prospectivas", inclusive em relação à oferta pública inicial. Essas declarações são feitas por meio do uso de palavras ou frases como "irá" ou "espera-se" e palavras e expressões semelhantes indicativas de futuro. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e suposições, incluindo os riscos descritos em "Fatores de risco" no prospecto preliminar e em outros locais nos registros da empresa com a SEC, podendo causar resultados reais materialmente diferentes de quaisquer resultados expressos ou implícitos por qualquer declaração prospectiva. Embora acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, a empresa não pode garantir resultados futuros. A empresa não tem qualquer obrigação, e não assume qualquer obrigação, de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado à imprensa para refletir as mudanças a partir da data deste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei.

Contatos de mídia para relações públicas Contatos de mídia para imprensa comercial



Mytheresa.com GmbH Edelman EUA Sandra Romano Ted McHugh / Nicole Briguet celular: +49 152 54725178 telefone: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 telefone: +49 89 127695-236 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]





Edelman Alemanha, Áustria, Suíça

Ruediger Assion

Celular: +49 162 4909624

telefone: +49 221 8282 8111

e-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg

FONTE Mytheresa

