Mytheresa gibt den Preis für den Börsengang bekannt

MÜNCHEN, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa" oder die „Gesellschaft"), die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, gab heute die Preisgestaltung für den Börsengang von 15.647.059 American Depositary Shares („ADS") zu einem Preis von $26,00 pro ADS bekannt. Die Gesellschaft verkauft 13.647.059 ADSs und ihr einziger Aktionär verkauft 2.000.000 ADSs im Rahmen des Angebots. Jedes ADS repräsentiert eine Stammaktie der Gesellschaft. Die Gesellschaft und der veräußernde Aktionär haben den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von insgesamt bis zu 2.347.058 ADSs zum Erstausgabepreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen eingeräumt.

Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 21. Januar 2021 an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „MYTE" gehandelt und das Angebot wird voraussichtlich am 25. Januar 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als federführende Joint Bookrunning Manager und Vertreter der Konsortialbanken für das geplante Angebot. Credit Suisse Securities (USA) LLC und UBS Securities LLC fungieren als Joint Bookrunning Manager für das geplante Angebot. Jefferies LLC und Cowen and Company, LLC fungieren als Bookrunning Manager für das geplante Angebot.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf den Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht und von dieser am 20. Januar 2021 für wirksam erklärt. Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des endgültigen Verkaufsprospekts für das Angebot sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department oder J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefon: 866-803-9204 E-Mail: [email protected].

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Informationen zu Mytheresa

Mytheresa ist einer der führenden globalen E-Commerce-Einzelhändler für Luxusmode. Mytheresa wurde 2006 gegründet und bietet Konfektionskleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Das hochkuratierte Angebot setzt auf wahren Luxus mit Designermarken wie Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino und vielen mehr. Mytheresas einzigartiges digitales Erlebnis basiert auf einem scharfen Fokus auf High-End-Luxuskäufer, exklusiven Produkt- und Inhaltsangeboten, führenden Technologie- und Analyseplattformen sowie einem hochwertigen Servicebetrieb.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen", auch in Bezug auf den Börsengang. Diese Aussagen werden durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie „werden" oder „erwarten" und ähnlichen Wörtern und Ausdrücken für die Zukunft getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der unter „Risikofaktoren" im vorläufigen Prospekt und an anderer Stelle in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es nicht für zukünftige Ergebnisse garantieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen seit dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

