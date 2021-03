MZ Estudos - fundos de investimento - menu dos sites

Portfólio é o submenu que mais aparece dentro de Informações sobre o Fundo, enquanto dentro do menu "Informações aos Investidores", o assunto mais recorrente é referente a Comunicados e Fatos Relevantes, presente em 71% deles.

O estudo ainda traz informações sobre a porcentagem dos Fundos com site ou que estão como uma página dentro do site da Gestora, os Fundos que possuem 3º camada de Menu, além dos Submenus mais frequentes nos sites.

Para mais informações ou o estudo completo, entre em contato com a MZ!

Sobre a MZ (Português)

A MZ é líder global em soluções de relações com investidores. Por meio de tecnologia inovadora e atendimento ao cliente excepcional, empoderamos a estratégia de relações com investidores de nossos clientes. Nosso conjunto completo de soluções de comunicação e inteligência mantém os profissionais de RI à frente do mercado, fornecendo-lhes todas as ferramentas e percepções de que precisam para tomar decisões eficazes e interagir melhor com o mercado.

About MZ (English)

MZ is a global leader in investor relations solutions. Through innovative technology and exceptional customer service we empower our clients' investor relations strategy. Our full suite of communications and intelligence solutions keeps IR professionals ahead of the market by providing them with all the tools and insights they need to make effective decisions and better engage with the market.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1455622/MZ.jpg

FONTE MZ

SOURCE MZ