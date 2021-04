MZ Estudos | Prévia de datas de divulgações e conferências de resultados no 1T21

Das 253 empresas acompanhadas pela MZ, 245 disponibilizaram informações públicas sobre suas datas de Divulgações de Resultados, enquanto 186 disponibilizaram informações sobre suas conferências de resultados. Praticamente uma em cada cinco empresas divulgará seus resultados no dia 13 de maio. Esse dia conta com o maior número de empresas divulgando, 54 no total, curiosamente 54% a mais que o dia com a segunda maior quantidade de divulgações, o dia seguinte, dia 14 de maio.

O Estudo ainda traz informações sobre a distribuição das divulgações e conferências do período com todas as datas previstas — inclusive com uma divisão entre as semanas do mês de maio — das divulgações do mês por setor, e as concentrações das divulgações e conferências analisadas, por datas.

