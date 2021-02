MZ inaugura novo espaço de eventos corporativos

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A MZ, líder em soluções de relações com investidores na América Latina, realizará hoje (11/02/21 às 11h) um webinar para apresentar o mais novo espaço de eventos corporativos, com a temática "Empowering Your IR Conference".

A inauguração do espaço localizado no bairro da Berrini, no centro financeiro de São Paulo, é uma parceria com a EBR Eventos. O objetivo é levar soluções inovadoras para os eventos das companhias abertas, otimizando a transmissão das informações e a interação das companhias com o mercado. A estratégia operacionalizada pelo CEO da MZ, PH Zabisky, combina dois motores importantes: inovação tecnológica e um excepcional suporte aos clientes.

A otimização de ferramentas para realização de conferências e calls de resultados gera ainda mais oportunidades para as companhias comentarem sobre seus desempenhos e objetivos futuros e interagirem com o mercado, tirando dúvidas e fazendo observações que auxiliam investidores e analistas a melhor compreenderem as informações prestadas e alinharem suas expectativas. Tudo isso graças a novos recursos e novas tecnologias que permitem que as companhias realizem os eventos com novas formas de transmissão, sejam eles virtuais, semipresenciais ou presenciais.

Cássio Rufino, CFO & IRO da MZ, comenta: "nós da MZ buscamos ser o melhor parceiro de RI para nossos clientes, sempre preparados para ajudar em todos os detalhes e empoderar os profissionais de RI".

Link da plataforma do evento: https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=e87950f1-5151-411f-a290-4d37ded4e817

FONTE MZ

