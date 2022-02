MZ lança o maior ecossistema do mercado de capitais

Investidores e analistas passam a contar com uma surpreendente experiência e extrema facilidade de acesso aos eventos e informações de companhias e fundos no Portal MZ . E ao mesmo tempo cria-se a maior vitrine do mercado de capitais para que companhias e fundos de investimento aumentem sua audiência e melhorarem o engajamento com o mercado.

Muito em breve e assim como no Netflix, o Portal MZ também disponibilizará algoritmos para sugerir novos conteúdos como acompanhamento e comparativo de pares, informações personalizadas e outros eventos com elevados índices de relevância às preferências de cada usuário.

"Mais do que transformar a forma de acessar informações sobre empresas e fundos listados, estamos revolucionando a experiência de investidores e analistas, entregando personalização, usabilidade incrível e todo o conteúdo de interesse em uma única plataforma. Nosso propósito com o Portal MZ foi o de construir o maior ecossistema do mercado de capitais," comenta PH Zabisky, CEO da MZ.

Conteúdo independente e completo

Clicando em "Eventos" no Portal MZ é possível checar as conferências que estão sendo transmitidas ao vivo e adicionar as datas das próximas transmissões ao calendário. A plataforma traz ainda um catálogo completo de áudios e vídeos em replay, simplificando a busca por informações de diversas empresas em um único lugar.

Já a seção "Estudos e Artigos" conta com resumos históricos e tendências relevantes para executivos de RI, analistas e investidores. Ataques cibernéticos, lives, follow-on, ofertas públicas e desempenho comparativo de mercado são alguns dos temas dos estudos independentes realizados pela equipe MZ. Essa seção contempla o compartilhamento de pontos de vista e cases/experiências dos principais profissionais de RI.

O Portal MZ permite, também, acompanhar comunicados, fatos relevantes e demais documentos arquivados na CVM, com a configuração de alertas. A experiência dos usuários é personalizada, sendo possível escolher setores de interesse e notificações de comportamento dos ativos (ações e quotas) do mercado, agenda e alertas de eventos.

O maior ecossistema do mercado de capitais

A expectativa é que já no seu lançamento, o Portal MZ obtenha uma audiência de mais de um milhão de acessos únicos mensais com as divulgações de resultados referentes ao 4T21, além das conferências de gestoras e fundos de investimento. No segundo trimestre do ano, o Portal MZ incluirá empresas listadas na América Latina, o que ampliará seus horizontes de crescimento e o consolidará como o maior ecossistema independente no mercado de capitais.

"O Portal MZ atende a demanda de reunir todas as informações relevantes em uma só plataforma, levando em conta a mudança na forma de consumir informações. Essa plataforma revoluciona o processo de comunicação com investidores e analistas, empodera estratégias de RI, e permite personalização e uma nova experiência aos usuários. Convidamos a todos para conhecer a "Netflix" do mercado de capitais, basta acessar em https://portal.mzgroup.com" resume o Sócio e CFO da MZ, Cássio Rufino.

Sobre a MZ: A MZ (mzgroup.com) é o maior player global independente em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

