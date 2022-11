Na abertura da CIIE, o presidente da Trina Solar, Gao, fala sobre o caminho para zero emissões líquidas

Xangai, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- O Hongqiao International Opening-up Hub está se tornando um importante posto de preparação para alocação de recursos globais de ponta e uma ponte que liga os mercados internacionais e nacionais, disse Gao Jifan, presidente da líder internacional em fotovoltaica Trina Solar.

Gao fez as observações em uma mensagem de vídeo para a Hongqiao International Opening-up Hub Building Forum & HUB Conference, uma sessão paralela da Fórum Econômico Internacional de Hongqiao, parte da quinta Exposição Internacional de Importação da China em Xangai, que foi realizada de 5 a 10 de novembro.

O fórum, realizado sob o tema "Futuro compartilhado com abertura", reuniu proeminentes acadêmicos internacionais e líderes do setor para uma discussão robusta que se concentrou na construção de um hub para conectar os mercados doméstico e internacional.

A Trina Solar está interessada em trabalhar mais de perto com o Hongqiao International CBD nas áreas de produtos e sistemas fotovoltaicos, energia inteligente e neutralidade de carbono, disse Gao. Ao fazer isso, pode construir um centro industrial líder mundial de energia fotovoltaica inteligente com sede em Xangai, que atende aos mercados doméstico e internacional e se baseia na expertise da Trina Solar em contribuir para os esforços do país para alcançar a neutralidade de carbono, disse ele.

A Trina Solar é uma líder reconhecida na indústria fotovoltaica e, na CIIE deste ano, mais uma vez demonstrou seu alcance e influência globais. Fundada em 1997, a Trina Solar recrutou talentos internacionais de gestão e P&D de alto nível de mais de 60 países e regiões e emprega mais de 23.000 pessoas em todo o mundo. A empresa está presente em mais de 150 países e regiões, com sedes regionais em: Dubai, Emirados Árabes Unidos, Fremont, Califórnia; Miami, Florida; Singapura e Tóquio. Entre os locais de seus escritórios estão: Madri, Roma e Sydney e possui fábricas na Tailândia e Vietnã.

A Trina Solar é apaixonada pela inovação e pela promoção do progresso e do desenvolvimento industrial e está comprometida em atingir não apenas a meta de neutralidade de carbono da China, mas também as metas globais de zero líquido.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

