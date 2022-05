Na Apas Show 2022, VR Software apresenta soluções omnichannel exclusivas para supermercados e o "metaverso das compras"

Grupo desenvolve soluções de gestão personalizados para supermercados

SÃO PAULO, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Especializado na criação de tecnologias exclusivas para o varejo e responsável por transacionar R$ 40 bilhões ao ano em compras feitas em supermercados, o Grupo VR Software marca presença na 36ª edição da Apas Show, maior feira do setor de alimentos e bebidas das Américas, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), entre 16 e 19 de maio.

O Grupo VR Software expõe todas as suas soluções em um estande projetado para "experiências". Os visitantes também podem vivenciar a utilização do ERP, passando pelo software de frente de caixa e o self-checkout, visualizar ofertas no VR Mídia, conhecer o módulo de CRM, a gestão de relacionamento com o cliente, por meio do VR Connect, e até realizar compras on-line utilizando o VR Omnichannel, via e-commerce ou m-commerce (disponível no Android e no iOS).

"A nossa operação de mobilidade B2C possui cerca de 2 milhões de pessoas cadastradas e, em 2021, movimentamos R$ 400 milhões somente pelos aplicativos de clube de vantagens. No e-commerce, as vendas alcançaram R$ 3,5 milhões, também no ano passado", afirma Vinicius Borgo, sócio-diretor da companhia.

"Com o VR Omnichannel, é possível mostrar como é a eficiência operacional de um supermercado integrado, tudo que um supermercado precisa para uma gestão eficiente com foco na melhor experiência do consumidor. Estar conectado em vários canais proporciona aos clientes o contato com a loja onde e quando eles precisarem. Proporcionar conveniência de compra mais vasta faz o mercado fidelizar clientes, já que está aberto para recebê-lo no lugar que eles preferirem, seja na loja física, loja virtual e aplicativo", acrescenta Renato Domingos, também sócio-diretor da VR Software.

Durante a Apas Show, a VR Software também apresenta serviços como o VR Controller 360, solução completa de controladoria para o gerenciamento dos principais pilares que sustentam o lucro de qualquer supermercado, desde a meta de vendas até as compras e despesas; o VR Conciliador de cartões, com o qual é possível acompanhar e administrar todas as operações feitas com cartão dentro da loja, tais como vendas, recebimentos, despesas, ajustes, taxas, cancelamentos, chargebacks e antecipações; e a VR Mobile, que torna possível fazer a gestão do supermercado por meio do aplicativo.

"Além da apresentação de todos esses produtos, também temos a participação da Compex, parceira da VR em coletores de dados, da 03 Consultoria, empresa especializada em infraestrutura de TI, e da Sky.one, especialistas em tecnologia cloud", pontua Borgo.

O "metaverso dos supermercados" também está na Apas

Os visitantes que passam pelo estande do Grupo VR Software têm a oportunidade de conhecer o VR Metaverso, um simulador de realidade virtual que proporciona uma experiência de compra em supermercado. "A ideia de trazer o aparelho ao nosso estande é garantir ao cliente uma verdadeira imersão no universo digital de compras on-line. Como a VR Software é uma empresa de tecnologia e inovação, nada melhor que utilizar um game para entreter os visitantes e, ao mesmo tempo, apresentar um pouco dessa nova tendência aos supermercadistas. Nosso estande foi preparado para proporcionar uma experiência tanto na loja física quanto no canal online", conta Domingos.

"Após dois anos, estamos muito entusiasmados em voltar a participar de uma feira completa e dedicada aos negócios em supermercados. É uma grande oportunidade de expandir os negócios, fazer networking e aprender com os maiores profissionais do setor de varejo supermercadista. Além de tudo, ainda ficamos atualizados com o que há de mais moderno no setor", finaliza Borgo.

Serviço - Apas 2022

Data: De 16 a 19 de maio

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Estande do Grupo VR Software: 362 - Pavilhão Branco

Sobre o Grupo VR Software

Grupo de empresas especializadas em tecnologia para supermercados, a VR Software oferece sistemas para simplificar as operações do setor supermercadista de ponta a ponta, desde a gestão da retaguarda até o PDV. Fundado em 2006 na cidade de Limeira (SP), conta com 180 colaboradores, especialistas em inovar e aplicar os mais avançados sistemas em todos os processos do varejo, além de ter mais 2 mil clientes, espalhados por 15 mil PDVs em todo o Brasil e responsáveis por transacionar cerca de R$ 40 bilhões a cada ano. O Grupo VR Software acredita que somente a tecnologia é capaz de garantir ao supermercado a otimização de processos, o aumento das vendas e a fidelização de clientes.

FONTE Grupo VR Software

SOURCE Grupo VR Software