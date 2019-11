Na Europa, para a Europa: Huawei cria alianças para a era inteligente

Na medida em que a empresa se aproxima dos 20 anos de experiência no mercado europeu no próximo ano, a Huawei tem estado extensivamente envolvida na habilitação da digitalização da Europa. A empresa se dedica a criar ecossistemas abertos com conectividade onipresente, inteligência disseminada e plataformas digitais acumuladas pela experiência no setor, a qual está ajudando as nações e empresas europeias a alcançarem sucesso na transformação digital e na nova fase do ciclo econômico. Nos próximos cinco anos, a Huawei investirá EUR 100 milhões na construção do ecossistema Ascend AI e liderando o desenvolvimento da nova era inteligente.

A economia digital é o mecanismo que impulsiona o crescimento econômico global e a oportunidade para a Europa garantir uma posição industrial favorável no mercado global

A economia digital se tornou a base industrial mais importante, o modelo industrial e o novo formato econômico em todo o mundo. Nas próximas duas décadas, a digitalização industrial será a maior tendência e oportunidade para o desenvolvimento econômico. A Huawei está comprometida em ajudar as empresas a integrarem a tecnologia com os cenários da indústria e a habilitar a transformação digital do setor. A Europa tem a liderança global em educação, talento e pesquisa básica, bem como um ecossistema inovador de ampla criatividade e uma base bem estabelecida da cadeia industrial. Mais de um quarto das empresas mundiais da Fortune 500 são da Europa. O desenvolvimento da economia digital será uma oportunidade para a Europa garantir uma posição industrial favorável no mercado global.

Conectividade + Inteligência + Plataforma Digital – A Huawei traz para os parceiros europeus a "chave de ouro inteligente"

Apesar de a transformação digital ser a tendência predominante, há muitos desafios ao longo do caminho. As empresas procuram sistematicamente melhorar o serviço e a eficiência operacional, e fundamentalmente resolver os pontos críticos da conexão de dados, colaboração empresarial e inovação ágil na transformação das empresas para realizarem transformação de negócios orientada pelos dados.

Dentre as 228 empresas da Fortune 500 de todo o mundo que escolheram a Huawei para ser sua parceira na transformação digital, quase 50 delas são da Europa. O Sr. Yan Lida, diretor do conselho da Huawei Technologies e presidente do Huawei Enterprise Business Group, disse, "Estivemos praticando a transformação digital e procurando caminhos viáveis por vários anos. Encontramos a chave de ouro para abrir o portão deste mercado de trilhões de dólares – a Horizon Digital Platform. Apresentando acumulação extensiva, arquitetura convergida, um ecossistema aberto e alta eficiência, a Horizon Digital Platform usa a nuvem como base para conectar processos de negócios, compartilhar dados empresariais e permitir fluxo contínuo de informações através da otimização e da integração de novas tecnologias da comunicação e da informação (ICTs) e a agregação de dados de serviços. A plataforma não somente permite melhor colaboração no serviço e ágil inovação empresarial para os clientes empresariais, mas também estabelece uma base para a construção de um mundo totalmente digital. Na capacitação de aplicações, a plataforma suporta rápido desenvolvimento e implantação flexível de aplicações. Na conexão de terminais, a plataforma utiliza conectividade onipresente para melhorar a colaboração entre nuvens, tubos e aparelhos, criando uma ponte entre o mundo físico e o mundo digital. A Huawei abrirá a arquitetura da plataforma para assegurar serviço, componentização e suporte para implantação em vários ambientes, ajudando os clientes a escolherem a combinação que seja mais adequada às suas necessidades empresariais. A Huawei irá também compartilhar as capacidades para ajudar os parceiros a maximizarem o uso da plataforma para atenderem mais clientes. A Huawei alcançou sucesso em vários cenários industriais, tais como Cidade Inteligente, Campus Inteligente e Aeroporto Inteligente. Nossos casos de sucesso incluem, mas não estão limitados a, Duisburg na Alemanha, a Ilha Sardenha na Itália e o Aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos".

Com as três diretrizes estratégicas de conectividade, inteligência e plataforma digital, a Huawei construirá um ecossistema digital aberto na Europa, incluindo a exploração da aplicação de novas tecnologias, tais como a 5G, através de centros de inovação conjunta orientados para os clientes, o investimento no ecossistema Ascend para permitir a indústria de IA e a utilização da OpenLab como uma plataforma aberta de inovação para criar soluções específicas para o setor junto com os parceiros.

Sob o tema "Construindo um mundo totalmente conectado e inteligente", a Huawei demonstrou completamente as capacidades das tecnologias digitais

A Huawei trabalhou com mais de 20 alianças e parceiros de soluções incluindo a Orange Business Services, Intel, SUSE, T-systems, Dedalus e a Wipro para demonstrar suas soluções e casos de sucesso em sete das principais indústrias: Cidade Inteligente, manufatura, finanças, energia, transportes, varejo e cuidados com a saúde.

Por exemplo, a Huawei, a FESTO e a Quicktron demonstraram conjuntamente como levaram conexões AGV de baixo custo, largura de banda ultra larga, latência ultra baixa e capacidades de roaming contínuo através da WiFi 6 + 5G + comutação ótica para atender exigências móveis de área ampla do campus na transformação digital da indústria de manufatura.

A Huawei e a parceira de software de fabricação Gefasoft demonstraram conjuntamente como as soluções de aceleração das principais aplicações podem otimizar o desempenho do serviço nos sistemas de produção e manter continuidade dos negócios on-line, demonstrando o grande potencial da Huawei e as vantagens da computação de borda e IA colaborativa completa em nuvem de borda no futuro.

A Huawei trabalha com clientes e parceiros líderes do setor para divulgar as notícias mais recentes sobre a cooperação e o progresso na construção de um ecossistema aberto na Europa

Durante a conferência eco-Connect Europe da Huawei, a Huawei trabalhou com uma série de empresas líderes do setor para expandir o ecossistema e estender o escopo de sua cooperação.

A Huawei e a StorTrec assinaram um memorando de entendimento (MDE) para fornecerem conjuntamente melhores serviços estendidos de manutenção de produtos de Computação Inteligente para os clientes finais no futuro.

A Huawei assinou MDEs com parceiros de soluções de aplicações inteligentes tais como StoryTemple B.V. e AGS Italy, para inovarem conjuntamente com base na plataforma líder de computação de IA da Huawei para levar um melhor futuro para a sociedade.

A Huawei acredita que o grande potencial da era inteligente pode ser estimulado apenas pela construção de um ecossistema com parceiros, compartilhando dividendos da tecnologia através da cadeia industrial e criando base de infraestrutura de tecnologia da comunicação e da informação (ICT) que oferece a mais atual experiência do consumidor e é totalmente adaptada para às verdadeiras necessidades das empresas europeias. A Huawei tem o objetivo de criar um sistema aberto através de sua conectividade + inteligência + plataforma líder, abrindo um novo capítulo na era inteligente com clientes e parceiros europeus.

O eco-Connect Europe da Huawei é um principal evento anual realizado pela Huawei para o setor ICT europeu e foi realizado este ano em Paris de 4 a 5 de novembro de 2019. A conferência deste ano teve como tema "Habilitando um futuro digital totalmente conectado (Enable a DigitALL Connected Future)" e teve o objetivo de estabelecer uma plataforma aberta, cooperativa e compartilhada para os clientes e parceiros explorarem novas oportunidades para um futuro inteligente. Para mais informações visite: https://www.huawei.com/en/press-events/events/hce2019

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023464/Huawei_Yan_Lida.jpg

FONTE Huawei

